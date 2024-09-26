https://ria.ru/20240926/ssha-1974787064.html

В Минобороны Китая назвали США самой большой угрозой миру

В Минобороны Китая назвали США самой большой угрозой миру - РИА Новости, 26.09.2024

В Минобороны Китая назвали США самой большой угрозой миру

США являются самой большой угрозой миру во всем мире и источником войн и конфликтов, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:27

2024-09-26T11:27

2024-09-26T11:27

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пекин

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ПЕКИН, 26 сен – РИА Новости. США являются самой большой угрозой миру во всем мире и источником войн и конфликтов, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. "Китай является строителем мира во всем мире, вносит вклад в глобальное развитие и защищает миропорядок, Пекин строго придерживается оборонительного характера военной политики, укрепляет национальную оборону и военную модернизацию, чтобы защитить свою собственную безопасность и интересы развития", - заявил Чжан Сяоган. По его словам, "всем известно, что США являются самой большой угрозой миру во всем мире и источником войн и конфликтов". "Разыгрывание "китайской карты" не может решить собственные проблемы США. Мы требуем от США сформировать правильное восприятие Китая, объективно и рационально рассматривать военное развитие и стратегические намерения Китая, а также делать больше того, что способствует сохранению отношений между двумя странами и их вооруженными силами, а также содействовать региональному миру и стабильности", - подчеркнул Чжан Сяоган. Он также добавил, что в последние годы США рассматривали китайскую армию с точки зрения конкуренции и угрозы, а также преувеличивали и раздували так называемую "китайскую военную угрозу" в стремлении найти оправдание для расширения собственной военной мощи.

https://ria.ru/20240925/kitay-1974715655.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, китай, пекин