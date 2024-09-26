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Совфед в ближайшее время обсудит проект бюджета на 2025-2027 годы - РИА Новости, 26.09.2024
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23:27 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/sovfed-1974960244.html
Совфед в ближайшее время обсудит проект бюджета на 2025-2027 годы
Совфед в ближайшее время обсудит проект бюджета на 2025-2027 годы - РИА Новости, 26.09.2024
Совфед в ближайшее время обсудит проект бюджета на 2025-2027 годы
Совфед обсудит 7 октября проект бюджета РФ на 2025-2027 годы с участием глав Минфина и Счетной палаты, сообщил РИА Новости источник в парламенте. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T23:27
2024-09-26T23:27
экономика
россия
антон силуанов
борис ковальчук
алексей заботкин
совет федерации рф
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Совфед обсудит 7 октября проект бюджета РФ на 2025-2027 годы с участием глав Минфина и Счетной палаты, сообщил РИА Новости источник в парламенте. "На 7 октября запланированы парламентские слушания: "О параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", ожидается, что в них примут участие глава Минфина Антон Силуанов, председатель Счетной палаты Борис Ковальчук и замглавы Центробанка Алексей Заботкин", - сказал собеседник агентства. Ранее председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября.
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экономика, россия, антон силуанов, борис ковальчук, алексей заботкин, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Борис Ковальчук, Алексей Заботкин, Совет Федерации РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
Совфед в ближайшее время обсудит проект бюджета на 2025-2027 годы

Совфед 7 октября обсудит проект бюджета с участием глав Минфина и Счетной палаты

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФойе Совета Федерации РФ
Фойе Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Совфед обсудит 7 октября проект бюджета РФ на 2025-2027 годы с участием глав Минфина и Счетной палаты, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
"На 7 октября запланированы парламентские слушания: "О параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", ожидается, что в них примут участие глава Минфина Антон Силуанов, председатель Счетной палаты Борис Ковальчук и замглавы Центробанка Алексей Заботкин", - сказал собеседник агентства.
Ранее председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановБорис КовальчукАлексей ЗаботкинСовет Федерации РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФ
 
 
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