https://ria.ru/20240926/sovfed-1974960244.html

Совфед в ближайшее время обсудит проект бюджета на 2025-2027 годы

Совфед в ближайшее время обсудит проект бюджета на 2025-2027 годы - РИА Новости, 26.09.2024

Совфед в ближайшее время обсудит проект бюджета на 2025-2027 годы

Совфед обсудит 7 октября проект бюджета РФ на 2025-2027 годы с участием глав Минфина и Счетной палаты, сообщил РИА Новости источник в парламенте. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T23:27

2024-09-26T23:27

2024-09-26T23:27

экономика

россия

антон силуанов

борис ковальчук

алексей заботкин

совет федерации рф

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Совфед обсудит 7 октября проект бюджета РФ на 2025-2027 годы с участием глав Минфина и Счетной палаты, сообщил РИА Новости источник в парламенте. "На 7 октября запланированы парламентские слушания: "О параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", ожидается, что в них примут участие глава Минфина Антон Силуанов, председатель Счетной палаты Борис Ковальчук и замглавы Центробанка Алексей Заботкин", - сказал собеседник агентства. Ранее председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября.

https://ria.ru/20240925/dipfeyki-1974542247.html

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экономика, россия, антон силуанов, борис ковальчук, алексей заботкин, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф