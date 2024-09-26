https://ria.ru/20240926/sotspodderzhka-1974898971.html

Руденя определил параметры соцподдержки для Торопецкого округа Верхневолжья

Руденя определил параметры соцподдержки для Торопецкого округа Верхневолжья - РИА Новости, 26.09.2024

Руденя определил параметры соцподдержки для Торопецкого округа Верхневолжья

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг в Торопце провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки БПЛА в городе, на котором... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:34

2024-09-26T16:34

2024-09-26T16:47

тверская область

торопец

игорь руденя

жилье

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг в Торопце провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки БПЛА в городе, на котором определил параметры соцподдержки для жителей округа, сообщает пресс-служба регионального правительства. Главной темой заседания стало оказание поддержки жителям, у которых пострадали дома, квартиры и имущество. Представлены параметры соцподдержки за установку окон, дверей, ремонты крыш и дымоходов – они будут обеспечены по фактическим расходам. Так, поддержка за расходы на установку окон с поворотно-откидной створкой (включая блок, фурнитуру и монтаж) составит: за одностворчатое окно – не более 35 тысяч рублей за квадратный метр, за двустворчатое – не более 30 тысяч рублей, за трехстворчатое – не более 25 тысяч рублей. За входную дверь в сборке с монтажом – не более 30 тысяч рублей за квадратный метр, за межкомнатную дверь – не более 15 тысяч рублей. За ремонт утепленной крыши предусмотрено 8,7 тысячи рублей за квадратный метр, неутепленной – 5,5 тысячи рублей, за перекладку и восстановление дымохода – не более 10 тысячи рублей за один погонный метр. Кроме того, гражданам предусмотрены единовременные выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости на одно домовладение (не более двух позиций): за холодильник – до 30 тысяч рублей, за телевизор – до 20 тысяч рублей, за стиральную машину – до 20 тысяч рублей, за плиту (бытовую газовую или электрическую) – до 20 тысяч рублей. Данные выплаты будут производиться на основании акта специально созданной комиссии. Руденя подчеркнул – соцподдержка не будет облагаться НДФЛ. Если у гражданина нет возможности своими силами организовать ремонтные работы, он может заказать услугу централизованно в любом филиале МФЦ. Проконсультироваться по вопросам проведения ремонта и получения компенсации можно по телефону 122 (добавочный 1).

https://ria.ru/20240910/natsproekt-1971893932.html

торопец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

торопец, игорь руденя, жилье