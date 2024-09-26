Баку заявил о скором завершении работы над мирным договором с Ереваном
Армения и Азербайджан завершат работу над мирным соглашением в кратчайшие сроки
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Здание МИД Азербайджана в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 26 сен - РИА Новости. Баку и Ереван договорились о дополнительных усилиях для завершения работы над мирным соглашением в максимально короткие сроки, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
В четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его армянский коллега Арарат Мирзоян провели встречу в Нью-Йорке в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена.
"В Нью-Йорке завершилась трехсторонняя встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном по инициативе и с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны договорились прилагать дополнительные усилия для завершения работы над Соглашением об установлении мира и межгосударственных отношений в максимально короткие сроки", - говорится в сообщении азербайджанского МИД.
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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