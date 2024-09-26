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Политсовет Сочинского отделения ЕР приостановил членство Копайгородского - РИА Новости, 26.09.2024
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16:15 26.09.2024 (обновлено: 17:32 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/sochi-1974892043.html
Политсовет Сочинского отделения ЕР приостановил членство Копайгородского
Политсовет Сочинского отделения ЕР приостановил членство Копайгородского - РИА Новости, 26.09.2024
Политсовет Сочинского отделения ЕР приостановил членство Копайгородского
Политсовет Сочинского отделения ЕР приостановил членство в партии экс-главы Сочи Алексея Копайгородского после возбуждения в отношении него уголовного дела,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:15
2024-09-26T17:32
сочи
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СОЧИ, 26 сен – РИА Новости. Политсовет Сочинского отделения ЕР приостановил членство в партии экс-главы Сочи Алексея Копайгородского после возбуждения в отношении него уголовного дела, сообщила пресс-служба "Единой России"."Местный политический совет Сочинского отделения "Единой России" приостановил членство в партии бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского. Решение принято в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела в соответствии с пунктом №4.4.4 Устава партии", - говорится на официальном сайте партии.Копайгородский был задержан в ЛНР, куда недавно отправился для участия в СВО, и 25 сентября арестован в Москве по обвинению в растрате. Как сообщил РИА Новости адвокат экс-мэра, ему вменяют присвоение двух земельных участков с ущербом в 3,7 миллиона рублей.Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
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сочи, политика, луганская народная республика, москва, единая россия
Сочи, Политика, Луганская Народная Республика, Москва, Единая Россия
Политсовет Сочинского отделения ЕР приостановил членство Копайгородского

Политсовет Сочинского отделения ЕР приостановил членство Алексея Копайгородского

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Копайгородский
Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Копайгородский. Архивное фото
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СОЧИ, 26 сен – РИА Новости. Политсовет Сочинского отделения ЕР приостановил членство в партии экс-главы Сочи Алексея Копайгородского после возбуждения в отношении него уголовного дела, сообщила пресс-служба "Единой России".
"Местный политический совет Сочинского отделения "Единой России" приостановил членство в партии бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского. Решение принято в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела в соответствии с пунктом №4.4.4 Устава партии", - говорится на официальном сайте партии.
Копайгородский был задержан в ЛНР, куда недавно отправился для участия в СВО, и 25 сентября арестован в Москве по обвинению в растрате. Как сообщил РИА Новости адвокат экс-мэра, ему вменяют присвоение двух земельных участков с ущербом в 3,7 миллиона рублей.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский в суде - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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