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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 26.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T23:16
2024-09-26T23:16
2024-09-26T23:16
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Херсонской области звучит с 22.51 по местному времени (совпадает с мск). Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится 75% Херсонской области, часть правобережья Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
"Страна.ua": в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы