СМИ: целью удара по Ливану был командир авиационного подразделения Хезболлы
СМИ: целью удара по Бейруту был командир авиационного подразделения Хезболлы
© AP Photo / Bilal HusseinМесто израильского удара в южном пригороде Бейрута
© AP Photo / Bilal Hussein
Место израильского удара в южном пригороде Бейрута
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Целью точечного удара израильской армии по Бейруту был командир авиационного подразделения шиитского ливанского движения "Хезболлах" Абу Салех, сообщает в четверг израильский новостной портал Ynet.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что наносит точечные удары по ливанской столице.
"Целью атаки (по Бейруту) был командир авиационного подразделения "Хезболлах" Абу Салех", - говорится в сообщении портала.
Израильская армия пока никак не комментировала результаты атаки.
В понедельник генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
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