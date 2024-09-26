https://ria.ru/20240926/smi-1974880175.html

СМИ: целью удара по Ливану был командир авиационного подразделения Хезболлы

СМИ: целью удара по Ливану был командир авиационного подразделения Хезболлы - РИА Новости, 26.09.2024

СМИ: целью удара по Ливану был командир авиационного подразделения Хезболлы

Целью точечного удара израильской армии по Бейруту был командир авиационного подразделения шиитского ливанского движения "Хезболлах" Абу Салех, сообщает в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:42

2024-09-26T15:42

2024-09-26T15:53

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Целью точечного удара израильской армии по Бейруту был командир авиационного подразделения шиитского ливанского движения "Хезболлах" Абу Салех, сообщает в четверг израильский новостной портал Ynet.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что наносит точечные удары по ливанской столице."Целью атаки (по Бейруту) был командир авиационного подразделения "Хезболлах" Абу Салех", - говорится в сообщении портала.Израильская армия пока никак не комментировала результаты атаки.В понедельник генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов."Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.

https://ria.ru/20240926/livan-1974841170.html

https://ria.ru/20240925/ssha-1974712995.html

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ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, израиль, бейрут, оон