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Срок следствия по делу замглавы МВД Дагестана продлили до ноября - РИА Новости, 26.09.2024
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04:32 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/sledstvie-1974738344.html
Срок следствия по делу замглавы МВД Дагестана продлили до ноября
Срок следствия по делу замглавы МВД Дагестана продлили до ноября - РИА Новости, 26.09.2024
Срок следствия по делу замглавы МВД Дагестана продлили до ноября
Срок предварительного следствия по уголовному делу замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова, которому вменяют статьи о получении взятки и превышении должностных... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T04:32
2024-09-26T04:32
происшествия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова, которому вменяют статьи о получении взятки и превышении должностных полномочий, продлен до ноября, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен 21 июня 2024 года руководителем главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до 2 ноября 2024 года", - говорится в материалах. По уголовному делу также проходит заместитель Исмаилова Далгат Абдулгапуров. Они находятся в СИЗО с ноября прошлого года. Оба вину не признают. По версии следствия, заместитель главы МВД Дагестана, он же руководитель следственного управления Исмаилов совместно со своим заместителем Абдулгапуровым и неустановленными должностными лицами получил взятку в размере 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и 1 миллион рублей за "принятие положительного процессуального решения за распределение бюджетных средств материнского капитала". Кроме того, как считает следствие, в 2022 году Исмаилов и Абдулгапуров решили вложить в криптовалюту имеющиеся в их распоряжении 100 миллионов рублей, которые они передали некоему Фролову для приобретения оборудования для майнинга. Но после того, как бизнесмен "стал уклоняться от взятых на себя обязательств", высокопоставленные полицейские инициировали его уголовное преследование "по заявлениям подставных потерпевших в целях оказания давления и возврата" средств. Полковник вместе с заместителем дали ряд незаконных указаний подчиненным сотрудникам, "которые явно выходили за пределы должностные полномочий и повлекли существенное нарушение прав Фролова и интересов общества и государства", полагает следствие.
https://ria.ru/20240924/bashkiriya-1974484936.html
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происшествия
Происшествия
Срок следствия по делу замглавы МВД Дагестана продлили до ноября

Срок следствия по делу замглавы МВД Дагестана Исмаилова продлен до ноября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в Басманном суде
Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в Басманном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова, которому вменяют статьи о получении взятки и превышении должностных полномочий, продлен до ноября, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен 21 июня 2024 года руководителем главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до 2 ноября 2024 года", - говорится в материалах.
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По уголовному делу также проходит заместитель Исмаилова Далгат Абдулгапуров. Они находятся в СИЗО с ноября прошлого года. Оба вину не признают.
По версии следствия, заместитель главы МВД Дагестана, он же руководитель следственного управления Исмаилов совместно со своим заместителем Абдулгапуровым и неустановленными должностными лицами получил взятку в размере 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и 1 миллион рублей за "принятие положительного процессуального решения за распределение бюджетных средств материнского капитала".
Кроме того, как считает следствие, в 2022 году Исмаилов и Абдулгапуров решили вложить в криптовалюту имеющиеся в их распоряжении 100 миллионов рублей, которые они передали некоему Фролову для приобретения оборудования для майнинга. Но после того, как бизнесмен "стал уклоняться от взятых на себя обязательств", высокопоставленные полицейские инициировали его уголовное преследование "по заявлениям подставных потерпевших в целях оказания давления и возврата" средств.
Полковник вместе с заместителем дали ряд незаконных указаний подчиненным сотрудникам, "которые явно выходили за пределы должностные полномочий и повлекли существенное нарушение прав Фролова и интересов общества и государства", полагает следствие.
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