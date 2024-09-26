https://ria.ru/20240926/sledstvie-1974738344.html

Срок следствия по делу замглавы МВД Дагестана продлили до ноября

Срок следствия по делу замглавы МВД Дагестана продлили до ноября - РИА Новости, 26.09.2024

Срок следствия по делу замглавы МВД Дагестана продлили до ноября

Срок предварительного следствия по уголовному делу замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова, которому вменяют статьи о получении взятки и превышении должностных... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T04:32

2024-09-26T04:32

2024-09-26T04:32

происшествия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова, которому вменяют статьи о получении взятки и превышении должностных полномочий, продлен до ноября, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен 21 июня 2024 года руководителем главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до 2 ноября 2024 года", - говорится в материалах. По уголовному делу также проходит заместитель Исмаилова Далгат Абдулгапуров. Они находятся в СИЗО с ноября прошлого года. Оба вину не признают. По версии следствия, заместитель главы МВД Дагестана, он же руководитель следственного управления Исмаилов совместно со своим заместителем Абдулгапуровым и неустановленными должностными лицами получил взятку в размере 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и 1 миллион рублей за "принятие положительного процессуального решения за распределение бюджетных средств материнского капитала". Кроме того, как считает следствие, в 2022 году Исмаилов и Абдулгапуров решили вложить в криптовалюту имеющиеся в их распоряжении 100 миллионов рублей, которые они передали некоему Фролову для приобретения оборудования для майнинга. Но после того, как бизнесмен "стал уклоняться от взятых на себя обязательств", высокопоставленные полицейские инициировали его уголовное преследование "по заявлениям подставных потерпевших в целях оказания давления и возврата" средств. Полковник вместе с заместителем дали ряд незаконных указаний подчиненным сотрудникам, "которые явно выходили за пределы должностные полномочий и повлекли существенное нарушение прав Фролова и интересов общества и государства", полагает следствие.

https://ria.ru/20240924/bashkiriya-1974484936.html

https://ria.ru/20240924/vzyatka-1974337230.html

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происшествия