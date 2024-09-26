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Преступления фашистов в Адыгее во время ВОВ признали геноцидом - РИА Новости, 26.09.2024
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10:24 26.09.2024 (обновлено: 10:32 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/sk-1974766446.html
Преступления фашистов в Адыгее во время ВОВ признали геноцидом
Преступления фашистов в Адыгее во время ВОВ признали геноцидом - РИА Новости, 26.09.2024
Преступления фашистов в Адыгее во время ВОВ признали геноцидом
Верховный суд Адыгеи признал геноцидом народов СССР действия немецких захватчиков в республике в годы Великой Отечественной войны, сообщили в СК РФ. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:24
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КРАСНОДАР, 26 сен – РИА Новости. Верховный суд Адыгеи признал геноцидом народов СССР действия немецких захватчиков в республике в годы Великой Отечественной войны, сообщили в СК РФ."Суд признал преступления немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны на территории республики Адыгеи геноцидом советского народа", - говорится в сообщении.Установлено, что оккупация нефтедобывающих районов, в том числе Адыгеи, была обусловлена потребностями вермахта и его союзников в горюче-смазочных материалах. Согласно директивам фашистов, эта часть СССР превращалась в аграрно-сырьевой придаток Германии.Отмечается, что в период оккупации мирное население области подвергалось истязаниям и пыткам. Люди были лишены возможности эвакуироваться и вынуждены были голодать. Жители сельской местности, пытаясь спасти скот, скрывались с ним в лесах, но при обнаружении расстреливались немцами.Мирных граждан, подозреваемых в связи с партизанами, также расстреливали, подвергая перед этим пыткам и издевательствам. Для устрашения местного населения гитлеровцы устраивали публичные казни. Тела повешенных по нескольку дней оставались на видном месте, а затем выбрасывались на скотомогильник, добавляют в ведомстве.Последствиями пребывания гитлеровцев в регионе стала гибель тысяч людей, разрушенная промышленность, разоренные сельскохозяйственные предприятия, уничтоженные объекты социально-культурного назначения и жилые дома, отмечает следком.
https://ria.ru/20240911/genotsid-1972031718.html
https://ria.ru/20240907/dokumenty-1971314701.html
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следственный комитет россии (ск рф), ссср, россия, германия
Следственный комитет России (СК РФ), СССР, Россия, Германия
Преступления фашистов в Адыгее во время ВОВ признали геноцидом

СК РФ: преступления фашистов в Адыгее во время ВОВ признали геноцидом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСК РФ
СК РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КРАСНОДАР, 26 сен – РИА Новости. Верховный суд Адыгеи признал геноцидом народов СССР действия немецких захватчиков в республике в годы Великой Отечественной войны, сообщили в СК РФ.
"Суд признал преступления немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны на территории республики Адыгеи геноцидом советского народа", - говорится в сообщении.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Суд признал геноцидом действия фашистов в Тульской области
11 сентября, 11:39
Установлено, что оккупация нефтедобывающих районов, в том числе Адыгеи, была обусловлена потребностями вермахта и его союзников в горюче-смазочных материалах. Согласно директивам фашистов, эта часть СССР превращалась в аграрно-сырьевой придаток Германии.
Отмечается, что в период оккупации мирное население области подвергалось истязаниям и пыткам. Люди были лишены возможности эвакуироваться и вынуждены были голодать. Жители сельской местности, пытаясь спасти скот, скрывались с ним в лесах, но при обнаружении расстреливались немцами.
Мирных граждан, подозреваемых в связи с партизанами, также расстреливали, подвергая перед этим пыткам и издевательствам. Для устрашения местного населения гитлеровцы устраивали публичные казни. Тела повешенных по нескольку дней оставались на видном месте, а затем выбрасывались на скотомогильник, добавляют в ведомстве.
Последствиями пребывания гитлеровцев в регионе стала гибель тысяч людей, разрушенная промышленность, разоренные сельскохозяйственные предприятия, уничтоженные объекты социально-культурного назначения и жилые дома, отмечает следком.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Донецке в годы ВОВ
7 сентября, 19:06
 
Следственный комитет России (СК РФ)СССРРоссияГермания
 
 
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