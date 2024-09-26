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СК России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников - РИА Новости, 26.09.2024
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10:15 26.09.2024 (обновлено: 10:26 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/sk-1974765491.html
СК России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников
СК России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников - РИА Новости, 26.09.2024
СК России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников
СК РФ привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:15
2024-09-26T10:26
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
грузия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. СК РФ привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, сообщили РИА Новости в СК РФ."К уголовной ответственности привлечены 785 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ за денежное вознаграждение. Так, для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Грузии Георгия Гоглидзе", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что в апреле 2023 года он прибыл на территорию Львовской области Украины, где прошел специальную военную подготовку, а затем был направлен на временно оккупированную украинской стороной территорию города Славянска в ДНР, где за вознаграждение принимал участие в боевых действиях.Уточняется, что при попытке перемещения группы наемников с территории ДНР на территорию ЛНР произошло боестолкновение с российскими военнослужащими, в результате часть наемников была ликвидирована, а часть, включая Гоглидзе, задержана. В последующем с участием Гоглидзе проведен комплекс следственных действий, собран большой объем доказательств, подтверждающих его причастность к совершенному преступлению.
https://ria.ru/20240925/avstraliya-1974588622.html
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грузия
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следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, грузия
Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Грузия
СК России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников

СК РФ привлек к ответственности 785 иностранных наемников, воюющих за ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. СК РФ привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"К уголовной ответственности привлечены 785 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ за денежное вознаграждение. Так, для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Грузии Георгия Гоглидзе", - говорится в сообщении.
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Следствием установлено, что в апреле 2023 года он прибыл на территорию Львовской области Украины, где прошел специальную военную подготовку, а затем был направлен на временно оккупированную украинской стороной территорию города Славянска в ДНР, где за вознаграждение принимал участие в боевых действиях.
Уточняется, что при попытке перемещения группы наемников с территории ДНР на территорию ЛНР произошло боестолкновение с российскими военнослужащими, в результате часть наемников была ликвидирована, а часть, включая Гоглидзе, задержана. В последующем с участием Гоглидзе проведен комплекс следственных действий, собран большой объем доказательств, подтверждающих его причастность к совершенному преступлению.
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Следственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаГрузия
 
 
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