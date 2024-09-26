https://ria.ru/20240926/sk-1974765491.html

СК России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников

СК России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников - РИА Новости, 26.09.2024

СК России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников

СК РФ привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T10:15

2024-09-26T10:15

2024-09-26T10:26

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

грузия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. СК РФ привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, сообщили РИА Новости в СК РФ."К уголовной ответственности привлечены 785 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ за денежное вознаграждение. Так, для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Грузии Георгия Гоглидзе", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что в апреле 2023 года он прибыл на территорию Львовской области Украины, где прошел специальную военную подготовку, а затем был направлен на временно оккупированную украинской стороной территорию города Славянска в ДНР, где за вознаграждение принимал участие в боевых действиях.Уточняется, что при попытке перемещения группы наемников с территории ДНР на территорию ЛНР произошло боестолкновение с российскими военнослужащими, в результате часть наемников была ликвидирована, а часть, включая Гоглидзе, задержана. В последующем с участием Гоглидзе проведен комплекс следственных действий, собран большой объем доказательств, подтверждающих его причастность к совершенному преступлению.

https://ria.ru/20240925/avstraliya-1974588622.html

https://ria.ru/20240926/vzryv-1974751677.html

россия

донецкая народная республика

грузия

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следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, грузия