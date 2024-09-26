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БПЛА проамериканской коалиции в Сирии опасно сблизился с российским Су-24
БПЛА проамериканской коалиции в Сирии опасно сблизился с российским Су-24 - РИА Новости, 26.09.2024
БПЛА проамериканской коалиции в Сирии опасно сблизился с российским Су-24
Беспилотник MQ-9 "коалиции" в Сирии опасно сблизился в небе над Идлибской зоной деэскалации с самолетом Су-24 ВКС РФ, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T22:03
2024-09-26T22:03
2024-09-26T22:10
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 "коалиции" в Сирии опасно сблизился в небе над Идлибской зоной деэскалации с самолетом Су-24 ВКС РФ, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В Идлибской зоне деэскалации произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-34 ВКС России. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал он. По словам Игнасюка, авиация международной "коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии.
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в мире, сирия, россия, сша, воздушно-космические силы россии, су-24, су-34
В мире, Сирия, Россия, США, Воздушно-космические силы России, Су-24, Су-34
БПЛА проамериканской коалиции в Сирии опасно сблизился с российским Су-24
ЦПВС: в Сирии дрон M-9 проамериканской коалиции опасно сблизился с Су-24 ВКС РФ