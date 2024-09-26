https://ria.ru/20240926/sibiar-1974845575.html

Производитель дихлофоса "Сибиар" не получал запросов от правоохранителей

Производитель дихлофоса "Сибиар" не получал запросов от правоохранителей - РИА Новости, 26.09.2024

Производитель дихлофоса "Сибиар" не получал запросов от правоохранителей

Новосибирская компания "Сибиар", производящая различные инсектицидные средства, в том числе дихлофос, готова по запросу правоохранителей предоставить любую... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:46

2024-09-26T14:46

2024-09-26T14:46

происшествия

здоровье - общество

красноярский край

россия

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

отравление семьи в красноярском крае

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НОВОСИБИРСК, 26 сен – РИА Новости. Новосибирская компания "Сибиар", производящая различные инсектицидные средства, в том числе дихлофос, готова по запросу правоохранителей предоставить любую информацию о своей продукции, но пока таких запросов не было, сообщили РИА Новости в компании после трагического случая со смертельным отравлением красноярской семьи. Ранее в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что в пробах рвотных масс после отравления семьи в Красноярском крае обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, предварительно, дихлофоса. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с дихлофосом "Варан", который производится на новосибирском заводе "Сибиар" (один из крупнейших российских производителей бытовой аэрозольной продукции и парфюмерно-косметических средств массового сегмента). "Каких-либо запросов от правоохранительных органов в связи с произошедшим в Красноярском крае АО "Сибиар" не получало, медицинских и иных заключений относительно причин отравления людей нет. В случае получения каких-либо запросов со стороны правоохранительных органов АО "Сибиар" готово предоставить всю необходимую информацию", - сообщили в компании в четверг. На заводе отметили, что до настоящего времени данные СМИ о том, что обнаруженное на месте происшествия инсектицидное средство было произведено на заводе "Сибиар", официальными источниками не подтверждены, причины отравления не установлены, а проведение судебных экспертиз продолжается. По заверению производителя, инсектицидные средства, производящиеся на заводе "Сибиар" в Новосибирске, малоопасны для человека и при их использовании по прямому назначению не могут привести к отравлению. Родители и четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Основные версии следствия – употребление продуктов с токсичным веществом, которое пока не выявили, и отравление парами инсектицидного аэрозоля. Роспотребнадзор провел дополнительную экспертизу продуктов питания, изъятых в магазине и в доме семьи, и не нашел никаких опасных веществ. Проводятся дополнительные экспертизы на возможное наличие каких-либо ядов в пище.

https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974357678.html

https://ria.ru/20240926/otravlenie-1974774732.html

https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974207044.html

красноярский край

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новосибирск

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происшествия, здоровье - общество, красноярский край, россия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), отравление семьи в красноярском крае