https://ria.ru/20240926/shveytsariya-1974869953.html

В Швейцарии попытались помешать празднованию 225-летия похода Суворова

В Швейцарии попытались помешать празднованию 225-летия похода Суворова - РИА Новости, 26.09.2024

В Швейцарии попытались помешать празднованию 225-летия похода Суворова

Кантональные власти швейцарского кантона Ури попытались помешать официальному празднованию Россией 225-летия похода Суворова через Альпы, сославшись на конфликт РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:06

2024-09-26T15:06

2024-09-26T15:06

в мире

швейцария

россия

альпы

александр суворов (полководец)

сергей гармонин

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ЖЕНЕВА, 26 сен – РИА Новости. Кантональные власти швейцарского кантона Ури попытались помешать официальному празднованию Россией 225-летия похода Суворова через Альпы, сославшись на конфликт на Украине, заявил РИА Новости посол РФ в Берне Сергей Гармонин. В 1799 году русский генерал Александр Суворов возглавил легендарный поход через швейцарские Альпы во время войн второй коалиции против Франции. Несмотря на экстремальные условия и тяжелые потери, ему удалось преодолеть такие перевалы, как Сен-Готард, сражаясь с французскими войсками. Памятник Суворову в Андерматте был построен Российской империей в 1898 году в честь генерала и его солдат. Земля, на которой он стоит, принадлежит Швейцарии, но сам памятник является собственностью российского государства, отражающей исторические связи между Россией и Швейцарией. "Мы информировали МИД Швейцарии о своем намерении, как и прежде, провести эту церемонию (у памятника – ред.). Мы также информировали власти кантона Ури об этом намерении. Нам сначала ответили, что полагают нецелесообразным, с учетом конфликта на Украине, осуществлять подобное мероприятие. В ответ мы направили ещё одно письмо, о том, что мы твердо намеренны не отходить от этой традиции, в память о погибших русских солдатах в ущелье Шолленен. И на второе письмо мы получили такого рода ответ: "Ладно, мы согласны, но церемония должна продолжаться не больше 20 минут, количество участников 15 человек, без прессы, речей и музыки", - рассказал Гармонин. Дипломат добавил, что власти кантона Ури попросили заранее направить список имен участников, а также номерные знаки всех автомобилей. "Мы ответили, что у нас будет не меньше 20 человек, поименный список не направляли, а только список машин. Мы постарались, конечно, не давать оснований властям кантона Ури запретить нам проведение мероприятия, как несоответствующие требованиям", - подчеркнул он. Посол отметил, что после официальной части было большое количество соотечественников и граждан Швейцарии, которые прибыли из разных городов, в том числе из Германии и Австрии, чтобы почтить память Суворова и его солдат.

https://ria.ru/20240912/putin-1972356575.html

https://ria.ru/20240604/suvorov-1950492512.html

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в мире, швейцария, россия, альпы, александр суворов (полководец), сергей гармонин