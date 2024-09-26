https://ria.ru/20240926/shaman-1974824567.html
Shaman объявил о разводе с супругой
Shaman объявил о разводе с супругой - РИА Новости, 26.09.2024
Shaman объявил о разводе с супругой
Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) сообщил РИА Новости, что разводится с женой Еленой Мартыновой. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:42
2024-09-26T12:42
2024-09-26T15:01
шоубиз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960852163_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_4300011da7ffcab4c82d4a27121d5b3e.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) сообщил РИА Новости, что разводится с женой Еленой Мартыновой."Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь", — подчеркнул он.Артист подчеркнул, что развод стал совместным решением. Он добавил, что остается в хороших отношениях с Мартыновой, без каких-либо конфликтов и обид.Shaman женился на Мартыновой в 2017 году. Брак стал для исполнителя вторым.
https://ria.ru/20240923/shnurov-1974260926.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960852163_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_5001e1b4b38f7922333b3499e1f2f97b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Shaman объявил о разводе с супругой
Shaman о разводе с супругой: это совместное решение
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) сообщил РИА Новости, что разводится с женой Еленой Мартыновой.
«
"Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь", — подчеркнул он.
Артист подчеркнул, что развод стал совместным решением. Он добавил, что остается в хороших отношениях с Мартыновой, без каких-либо конфликтов и обид.
Shaman женился на Мартыновой в 2017 году. Брак стал для исполнителя вторым.