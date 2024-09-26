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Shaman объявил о разводе с супругой - РИА Новости, 26.09.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:42 26.09.2024 (обновлено: 15:01 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/shaman-1974824567.html
Shaman объявил о разводе с супругой
Shaman объявил о разводе с супругой - РИА Новости, 26.09.2024
Shaman объявил о разводе с супругой
Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) сообщил РИА Новости, что разводится с женой Еленой Мартыновой. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:42
2024-09-26T15:01
шоубиз
россия
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) сообщил РИА Новости, что разводится с женой Еленой Мартыновой."Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь", — подчеркнул он.Артист подчеркнул, что развод стал совместным решением. Он добавил, что остается в хороших отношениях с Мартыновой, без каких-либо конфликтов и обид.Shaman женился на Мартыновой в 2017 году. Брак стал для исполнителя вторым.
https://ria.ru/20240923/shnurov-1974260926.html
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Шоубиз, Россия
Shaman объявил о разводе с супругой

Shaman о разводе с супругой: это совместное решение

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкShaman
Shaman - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) сообщил РИА Новости, что разводится с женой Еленой Мартыновой.
«
"Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь", — подчеркнул он.
Артист подчеркнул, что развод стал совместным решением. Он добавил, что остается в хороших отношениях с Мартыновой, без каких-либо конфликтов и обид.
Shaman женился на Мартыновой в 2017 году. Брак стал для исполнителя вторым.
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