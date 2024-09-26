https://ria.ru/20240926/shaman-1974824567.html

Shaman объявил о разводе с супругой

Shaman объявил о разводе с супругой - РИА Новости, 26.09.2024

Shaman объявил о разводе с супругой

Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) сообщил РИА Новости, что разводится с женой Еленой Мартыновой. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:42

2024-09-26T12:42

2024-09-26T15:01

шоубиз

россия

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) сообщил РИА Новости, что разводится с женой Еленой Мартыновой."Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь", — подчеркнул он.Артист подчеркнул, что развод стал совместным решением. Он добавил, что остается в хороших отношениях с Мартыновой, без каких-либо конфликтов и обид.Shaman женился на Мартыновой в 2017 году. Брак стал для исполнителя вторым.

https://ria.ru/20240923/shnurov-1974260926.html

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