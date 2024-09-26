https://ria.ru/20240926/servis-1974810539.html

Сервис на "Моем экспорте" упрощает подачу электронных деклараций

Сервис на "Моем экспорте" упрощает подачу электронных деклараций - РИА Новости, 26.09.2024

Сервис на "Моем экспорте" упрощает подачу электронных деклараций

На платформе "Мой экспорт" обновлен сервис, который позволяет экспортерам подавать электронные декларации на товары и документы, подтверждающие заявленные... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:16

2024-09-26T12:16

2024-09-26T12:16

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928796_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_129ab1f6150694bd2d8009f5668a2a01.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На платформе "Мой экспорт" обновлен сервис, который позволяет экспортерам подавать электронные декларации на товары и документы, подтверждающие заявленные сведения при экспорте, сервис значительно упрощает процесс декларирования для компаний, осуществляющих экспорт товаров, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Обновленный сервис на платформе "Мой экспорт" предоставляет экспортерам удобный и эффективный инструмент для подачи деклараций. Мы стремимся сделать процесс максимально простым, чтобы каждый экспортер смог, не прибегая к дополнительным услугам посредников, бесплатно подать таможенную декларацию на нашей платформе. Это еще один шаг к повышению доступности экспортной деятельности для предпринимателей и вклад в достижение национальных целей", - отметил директор по экспортной политике и анализу РЭЦ Михаил Снег.Преимущества нового сервиса включают автоматизированную проверку декларации, возможность использования деклараций, созданных в других декларантских продуктах, что позволяет экспортерам не только быстро и удобно подавать декларации, но и минимизировать риски ошибок и задержек.В рамках услуги предусмотрены следующие функции: размещение электронных документов, подтверждающих заявленные в декларации сведения на товары, заполнение и проверка декларации на наличие ошибок, отправка декларации в таможенный орган и взаимодействие с таможенными органами в рамках процедуры декларирования, включая ответы на запросы, направление обращений и внесение изменений в выпущенные декларации.Для удобства пользователей на платформе "Мой экспорт" доступна видеоинструкция, которая поможет разобраться в процессе оформления заявки. В случае отсутствия возможности разместить необходимый документ в электронном архиве декларанта, пользователи могут перейти в личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности на сайте ФТС России, разместить документ и скопировать идентификаторы для последующего ввода в сервисе.Чтобы воспользоваться обновленным сервисом "Экспортная декларация на товары", необходимо выполнить несколько простых шагов: авторизоваться на платформе, нажать на кнопку "Получить услугу", при первом входе в систему получить идентификатор ФТС России (Participant ID).Затем - нажать на кнопку "Создать декларацию", загрузить необходимые документы и заполнить декларацию, проверить заполненную информацию в печатной форме декларации, подписать декларацию электронной цифровой подписью (ЭЦП) и отправить инспектору.Экспортеры могут следить за статусами своих деклараций в сервисе и при необходимости отвечать на запросы ФТС России.

https://ria.ru/20240926/forum-1974788231.html

https://ria.ru/20240925/rets-1974575194.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), федеральная таможенная служба (фтс россии)