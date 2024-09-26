https://ria.ru/20240926/sanktsii-1974764507.html
Аналитик оценил влияние санкций США на экономику Турции
Аналитик оценил влияние санкций США на экономику Турции - РИА Новости, 26.09.2024
Аналитик оценил влияние санкций США на экономику Турции
Санкционное давление США на Турцию может пойти на пользу стране, если официальная Анкара покажет необходимую политическую волю, считает турецкий политический... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:12
2024-09-26T10:12
2024-09-26T10:12
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АНКАРА, 26 сен – РИА Новости. Санкционное давление США на Турцию может пойти на пользу стране, если официальная Анкара покажет необходимую политическую волю, считает турецкий политический аналитик Мехмет Перинчек. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщил ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. "На самом деле, санкционное давление США на Турцию открывает возможности, это своего рода окно возможностей для Анкары и Москвы. Речь о возможности Турции стать энергетическим хабом, туристическим, торговым, логистическим центром. Тут важна политическая воля правительства Турции", - заявил Перинчек РИА Новости. По его словам, косвенно, санкционное давление США может пойти как на пользу, так и во вред Турции. "Важно показать эту политическую волю. В Турции нет экономического сектора, который был бы не связан с Россией. Поскольку Россия – главный энергопоставщик, любой энергетический кризис затронет и другие отрасли от туризма до сельского хозяйства. Турецкие компании могут занять места ушедших с России западных компаний", - подчеркнул аналитик. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее выразил уверенность в том, что снятие с России западных санкций войдёт в повестку переговоров об урегулировании конфликта на Украине, если их удастся перезапустить. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240911/turtsiya-1971976783.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, турция, сша, алексей ерхов, хакан фидан, владимир путин, в мире
Россия, Турция, США, Алексей Ерхов, Хакан Фидан, Владимир Путин, В мире
Аналитик оценил влияние санкций США на экономику Турции
Аналитик Перинчек: санкционное давление на Турцию может пойти на пользу стране
АНКАРА, 26 сен – РИА Новости. Санкционное давление США на Турцию может пойти на пользу стране, если официальная Анкара покажет необходимую политическую волю, считает турецкий политический аналитик Мехмет Перинчек.
Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщил ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
"На самом деле, санкционное давление США на Турцию открывает возможности, это своего рода окно возможностей для Анкары и Москвы. Речь о возможности Турции стать энергетическим хабом, туристическим, торговым, логистическим центром. Тут важна политическая воля правительства Турции", - заявил Перинчек РИА Новости.
По его словам, косвенно, санкционное давление США может пойти как на пользу, так и во вред Турции.
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"Важно показать эту политическую волю. В Турции нет экономического сектора, который был бы не связан с Россией. Поскольку Россия – главный энергопоставщик, любой энергетический кризис затронет и другие отрасли от туризма до сельского хозяйства. Турецкие компании могут занять места ушедших с России западных компаний", - подчеркнул аналитик.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее выразил уверенность в том, что снятие с России западных санкций войдёт в повестку переговоров об урегулировании конфликта на Украине, если их удастся перезапустить.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.