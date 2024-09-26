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Рябков рассказал о работе над программой саммита БРИКС в Казани
Рябков рассказал о работе над программой саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 26.09.2024
Рябков рассказал о работе над программой саммита БРИКС в Казани
Программа предстоящего саммита БРИКС в Казани сейчас верстается, началась работа над итоговыми документами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:02
2024-09-26T12:02
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Программа предстоящего саммита БРИКС в Казани сейчас верстается, началась работа над итоговыми документами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы приближаемся к апогею российского года в БРИКС, 16-му саммиту объединения в Казани 22-24 октября. Началась работа над итоговыми документами, верстается программа, аккумулируем подтверждения участия зарубежных лидеров", - сказал он, выступая на заседании постоянного комитета по культуре и социальным вопросам Азиатской парламентской Ассамблеи. "Мы по своей мидовской линии делаем максимум для эффективного содержательного наполнения встречи лидеров", - подчеркнул дипломат. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Всего план председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XVI Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября.
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в мире, россия, египет, казань, сергей рябков, саммит брикс, брикс
В мире, Россия, Египет, Казань, Сергей Рябков, Саммит БРИКС, БРИКС
Рябков рассказал о работе над программой саммита БРИКС в Казани
Рябков: работа над итоговыми документами саммита БРИКС в Казани началась
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Программа предстоящего саммита БРИКС в Казани сейчас верстается, началась работа над итоговыми документами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы приближаемся к апогею российского года в БРИКС, 16-му саммиту объединения в Казани 22-24 октября. Началась работа над итоговыми документами, верстается программа, аккумулируем подтверждения участия зарубежных лидеров", - сказал он, выступая на заседании постоянного комитета по культуре и социальным вопросам Азиатской парламентской Ассамблеи.
"Мы по своей мидовской линии делаем максимум для эффективного содержательного наполнения встречи лидеров", - подчеркнул дипломат.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет
, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ
и Саудовская Аравия
. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Всего план председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XVI Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября.