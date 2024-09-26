https://ria.ru/20240926/rudenko-1974686920.html

Андрей Руденко: снятие террористического статуса с талибов не будет быстрым

Андрей Руденко: снятие террористического статуса с талибов не будет быстрым - РИА Новости, 26.09.2024

Андрей Руденко: снятие террористического статуса с талибов не будет быстрым

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью РИА Новости рассказал о том, можно ли ждать в скором времени снятия в России с движения "Талибан"* (находится под... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T09:00

2024-09-26T09:00

2024-09-26T09:00

интервью

россия

андрей руденко

талибан

афганистан

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Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью РИА Новости рассказал о том, можно ли ждать в скором времени снятия в России с движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) статуса террористической организации для развития связей с Кабулом, и оценил перспективы скорой ратификации нового договора о партнерстве Москвы и Пхеньяна.– Россия и КНДР в ходе июньского саммита в Пхеньяне подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, однако стороны пока не ратифицировали его. Намерена ли Москва синхронизировать с Пхеньяном сроки ратификации так, чтобы это было сделано примерно в одно время? Когда это может состояться?– В соответствии со статьей 22 договора, он подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Процедура ратификации международных договоров стандартна и в настоящий момент проводится обеими сторонами в соответствии со своими национальными законодательствами. Разумеется, это требует определенного времени. Не в интересах сторон искусственно затягивать эту процедуру.Не думаю, что сроки ратификации должны быть обязательно синхронизированы – хотя бы потому, что наш парламент двухпалатный, а Верховное народное собрание КНДР – однопалатный орган. Но, естественно, мы с корейскими партнерами в рабочем порядке информируем друг друга о том, как проходит процедура ратификации.– Один из пунктов этого договора предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из сторон. Как Москва и Пхеньян намерены определять параметры обращения за ней?– Почитайте внимательнее текст договора, там все максимально прозрачно.– Определены ли даты и место проведения встречи "московского формата" по Афганистану? Приедут ли на нее талибы? Можно ли ожидать исключение Москвой талибов из списка террористических организаций к этой встрече, или это может произойти до конца текущего года? Будет ли Москва в дальнейшем добиваться гарантий от представителей движения по поводу разрыва с другими радикальными группировками, как, например, "Сеть Хаккани" (запрещенная в России террористическая организация)?– По дате проведения шестого заседания "московского формата" консультаций по Афганистану могу сказать, что оно запланировано на октябрь в Москве. Это будет закрытая встреча, нацеленная на результат. Для участия в мероприятии планируется пригласить делегацию из Афганистана.На вопрос о снятии с движения талибов статуса террористической организации мы уже неоднократно давали разъяснения. Движение, контролирующее власть в Афганистане, – объективная реальность, с которой необходимо считаться. Россия, как и многие другие страны, готова развивать всеобъемлющее сотрудничество с Кабулом. Очевидно, что без снятия с "Талибана"* статуса террористической организации сделать это невозможно. Ряд стран-соседей это сделали. Процесс этот, однако, не быстрый, он связан с необходимостью внесения изменений в российское законодательство. Как только он завершится, мы сразу же проинформируем.– Ранее сообщалось, что Москва и Кабул обсуждают проект строительства Трансафганской железной дороги. Есть ли уже какие-то результаты? Где будет проходить железная дорога? Планируется ли соединить ее с железнодорожными пограничными пунктами Туркменистана, через который проходит восточная ветка МТК "Север-Юг", и таким образом сделать еще одно ответвление МТК – через Афганистан?– Что касается Трансафганской железной дороги, то ее конкретные параметры, в том числе маршрут, являются предметом переговоров по линии профильных ведомств. Скажу лишь, что переговоры со всеми заинтересованными странами ведутся.– "Газпром" и иранская газовая компания в конце июня подписали меморандум о проработке организации поставок российского газа в Иран. Можно ли ожидать соответствующих договоренностей между компаниями в ближайшее время? Известно ли, какие это будут объемы газа в год и на какой период?– Придаем важное значение развитию российско-иранского сотрудничества в сфере энергетики. В этом контексте приветствуем состоявшееся 26 июня подписание стратегического меморандума между ПАО "Газпром" и Национальной иранской газовой компанией. Вопросы практического взаимодействия являются предметом переговоров между соответствующими экономоператорами. Будем и далее оказывать дипломатическое содействие реализации этого проекта.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240923/kndr-1974209215.html

https://ria.ru/20240923/briks-1974161947.html

https://radiosputnik.ru/20240817/taliban-1966735862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, андрей руденко, талибан, афганистан