https://ria.ru/20240926/rosatom-1974901635.html

Росатом направил 12 млрд рублей на развитие квантовых вычислений

Росатом направил 12 млрд рублей на развитие квантовых вычислений - РИА Новости, 26.09.2024

Росатом направил 12 млрд рублей на развитие квантовых вычислений

Росатом отвечает за реализацию дорожной карты "Квантовые вычисления", в рамках которой создан 50-кубитный ионный квантовый компьютер, и паритетно с государством РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:15

2024-09-26T17:15

2024-09-26T17:17

технологии

россия

руслан юнусов ("росатом")

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Росатом отвечает за реализацию дорожной карты "Квантовые вычисления", в рамках которой создан 50-кубитный ионный квантовый компьютер, и паритетно с государством вкладывает собственные внебюджетные средства. Общий объем финансирования на 2020-2024 годы составил 24 миллиарда рублей, из которых 12 млрд было вложено Росатомом, сообщает пресс-служба госкорпорации. Работа по созданию 50-кубитного квантового компьютера на ионах проведена научной группой Российского квантового центра и Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН)."Росатом вошел в квантовую проблематику по поручению государства. И это неслучайно, развитие технологий будущего, в определенном смысле, историческая миссия Корпорации. Сегодня Росатом координирует и финансово поддерживает российский квантовый проект: мы используем 80-летний научный и организационный опыт атомной индустрии, помогая российским исследователям сделать рывок в сфере, которая обеспечит стране сильные технологические позиции на горизонте завтрашнего дня", - сказала директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева.Развитие высокопроизводительных российских квантовых вычислителей при координации Росатома будет продолжено в рамках федерального проекта "Развитие перспективных технологий" национальной программы "Экономика данных". При этом внимание будет уделено как развитию характеристик квантовых компьютеров, так и созданию условий для их практического применения в экономике и социальной сфере.На данный момент универсальный квантовый вычислитель на ионной платформе с 50 кубитами является самым мощным квантовым компьютером в России. Доступ к нему осуществляется через облачную платформу, с помощью которой могут быть запущены базовые квантовые алгоритмы."Ионная платформа является в мире одной из главных по значимости в квантовых вычислениях. В ФИАНе полностью освоена технология создания квантового компьютера на ионах. Наша исследовательская группа смогла обеспечить высокие темпы развития квантового вычислителя до уровня в 50 кубитов, который позволяет проектировать его будущее применение в прикладных задачах экономики и сферы безопасности. Ожидается, что к 2030 году квантовые вычисления дополнят классические вычисления в решении большого ряда специфических задач, в том числе, позволят развивать квантовую химию и обеспечивать квантовое шифрование", - приводятся в сообщении слова директора Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) Николая Колачевского.Созданный квантовый компьютер базируется на уникальной кудитной технологии, которую российские ученые начали использовать третьими в мире, после Австрии и США.Впервые российский квантовый компьютер был представлен президенту России Владимиру Путину в июле 2023 года на первом Форуме будущих технологий (ФБТ). Это был 16-кубитный компьютер на ионах. Уже на втором ФБТ в феврале 2024 года была продемонстрирована20-кубитная машина. Менее чем за год ученые увеличили количество кубитов более чем в два раза – до 50. Согласно дорожной карте, этот показатель должен быть достигнут до конца 2024 года – в данный момент ведется работа над улучшением качества работы квантовых операций и реализации квантовых алгоритмов.Одной из приоритетных сфер применения квантовых вычислений в будущем станет фармацевтика и медицина в целом: появится возможность моделировать сложные молекулы при создании новых лекарств, а также получат развитие персонализированные медицинские технологии, позволяющие врачу в кратчайшие сроки разработать персональные рекомендации для лечения человека с учетом конкретных факторов его заболевания и особенностей организма. Также квантовые вычисления будут применяться для прогнозирования новых эпидемий."Эксперты отмечают, что принципиально новые возможности моделирования молекул и химических процессов, которые появятся с применением квантового компьютера, дадут толчок развитию целого ряда индустрий, связанных с химической наукой. А в ИТ-сфере интеграция квантовых вычислений в индустриальное ПО позволит инженерам создавать более продвинутые технологии, например, в судостроении и авиапромышленности", - говорится в сообщении.Важное направление применения "квантов" - транспорт и логистика. Составление оптимальных маршрутов и расписаний движения транспорта позволит решать проблемы пробок, а стихийно возникающие ограничения, например, из-за аварий, будут учитываться в режиме реального времени. Это приведет к сокращению задержек в движении общественного транспорта и позволит автомобилистам тратить меньше времени на дорогу. В логистике применение квантовых вычислений облегчит, потенциально удешевит и ускорит доставку грузов по различным маршрутам.В финансовом секторе квантовые вычисления необходимы для минимизации рисков и более точной оценки кредитоспособности организации или человека. А на производстве они помогут, к примеру, составлять оптимальный план выполнения заказов или обеспечивать организацию труда.Квантовые технологии выведут на принципиально новый уровень возможности искусственного интеллекта – они усилят ИИ в части ускорения машинного обучения, распознавания и анализа изображений, речи и текста, обработки больших данных и т.д. Кроме того, квантовые компьютеры смогут решать те же задачи эффективнее, быстрее, с меньшими энергозатратами."50 кубитов — это колоссальное достижение, особенно, учитывая, что 4 года назад лучшим результатом в России было 2 кубита, а ионное направление построено с нуля. Однако для нас это лишь первый шаг на пути к промышленному использованию квантовых вычислений. В рамках следующей дорожной карты до 2030 года мы будем не только развивать науку и повышать производительность квантовых систем, но и займемся серьезной инженерной работой. Одна из знаковых задач - разработка первых образцов готовых к использованию квантовых компьютеров. Мы верим, что уже через несколько лет отдельные отрасли смогут извлечь пользу от использования того самого квантового превосходства, и сделаем все, чтобы максимально упростить эту задачу", - отметил советник генерального директора Росатома, сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов.

https://ria.ru/20240918/rosatom-1973311156.html

https://ria.ru/20240918/malayziya-1973307208.html

https://ria.ru/20240910/razrabotki-1971841232.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, руслан юнусов ("росатом"), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"