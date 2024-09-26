Рейтинг@Mail.ru
Росатом направил 12 млрд рублей на развитие квантовых вычислений - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 26.09.2024 (обновлено: 17:17 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/rosatom-1974901635.html
Росатом направил 12 млрд рублей на развитие квантовых вычислений
Росатом направил 12 млрд рублей на развитие квантовых вычислений - РИА Новости, 26.09.2024
Росатом направил 12 млрд рублей на развитие квантовых вычислений
Росатом отвечает за реализацию дорожной карты "Квантовые вычисления", в рамках которой создан 50-кубитный ионный квантовый компьютер, и паритетно с государством РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:15
2024-09-26T17:17
технологии
россия
руслан юнусов ("росатом")
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150100/54/1501005492_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_ea9bea136b6c1868456c4466f9b20649.jpg
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Росатом отвечает за реализацию дорожной карты "Квантовые вычисления", в рамках которой создан 50-кубитный ионный квантовый компьютер, и паритетно с государством вкладывает собственные внебюджетные средства. Общий объем финансирования на 2020-2024 годы составил 24 миллиарда рублей, из которых 12 млрд было вложено Росатомом, сообщает пресс-служба госкорпорации. Работа по созданию 50-кубитного квантового компьютера на ионах проведена научной группой Российского квантового центра и Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН)."Росатом вошел в квантовую проблематику по поручению государства. И это неслучайно, развитие технологий будущего, в определенном смысле, историческая миссия Корпорации. Сегодня Росатом координирует и финансово поддерживает российский квантовый проект: мы используем 80-летний научный и организационный опыт атомной индустрии, помогая российским исследователям сделать рывок в сфере, которая обеспечит стране сильные технологические позиции на горизонте завтрашнего дня", - сказала директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева.Развитие высокопроизводительных российских квантовых вычислителей при координации Росатома будет продолжено в рамках федерального проекта "Развитие перспективных технологий" национальной программы "Экономика данных". При этом внимание будет уделено как развитию характеристик квантовых компьютеров, так и созданию условий для их практического применения в экономике и социальной сфере.На данный момент универсальный квантовый вычислитель на ионной платформе с 50 кубитами является самым мощным квантовым компьютером в России. Доступ к нему осуществляется через облачную платформу, с помощью которой могут быть запущены базовые квантовые алгоритмы."Ионная платформа является в мире одной из главных по значимости в квантовых вычислениях. В ФИАНе полностью освоена технология создания квантового компьютера на ионах. Наша исследовательская группа смогла обеспечить высокие темпы развития квантового вычислителя до уровня в 50 кубитов, который позволяет проектировать его будущее применение в прикладных задачах экономики и сферы безопасности. Ожидается, что к 2030 году квантовые вычисления дополнят классические вычисления в решении большого ряда специфических задач, в том числе, позволят развивать квантовую химию и обеспечивать квантовое шифрование", - приводятся в сообщении слова директора Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) Николая Колачевского.Созданный квантовый компьютер базируется на уникальной кудитной технологии, которую российские ученые начали использовать третьими в мире, после Австрии и США.Впервые российский квантовый компьютер был представлен президенту России Владимиру Путину в июле 2023 года на первом Форуме будущих технологий (ФБТ). Это был 16-кубитный компьютер на ионах. Уже на втором ФБТ в феврале 2024 года была продемонстрирована20-кубитная машина. Менее чем за год ученые увеличили количество кубитов более чем в два раза – до 50. Согласно дорожной карте, этот показатель должен быть достигнут до конца 2024 года – в данный момент ведется работа над улучшением качества работы квантовых операций и реализации квантовых алгоритмов.Одной из приоритетных сфер применения квантовых вычислений в будущем станет фармацевтика и медицина в целом: появится возможность моделировать сложные молекулы при создании новых лекарств, а также получат развитие персонализированные медицинские технологии, позволяющие врачу в кратчайшие сроки разработать персональные рекомендации для лечения человека с учетом конкретных факторов его заболевания и особенностей организма. Также квантовые вычисления будут применяться для прогнозирования новых эпидемий."Эксперты отмечают, что принципиально новые возможности моделирования молекул и химических процессов, которые появятся с применением квантового компьютера, дадут толчок развитию целого ряда индустрий, связанных с химической наукой. А в ИТ-сфере интеграция квантовых вычислений в индустриальное ПО позволит инженерам создавать более продвинутые технологии, например, в судостроении и авиапромышленности", - говорится в сообщении.Важное направление применения "квантов" - транспорт и логистика. Составление оптимальных маршрутов и расписаний движения транспорта позволит решать проблемы пробок, а стихийно возникающие ограничения, например, из-за аварий, будут учитываться в режиме реального времени. Это приведет к сокращению задержек в движении общественного транспорта и позволит автомобилистам тратить меньше времени на дорогу. В логистике применение квантовых вычислений облегчит, потенциально удешевит и ускорит доставку грузов по различным маршрутам.В финансовом секторе квантовые вычисления необходимы для минимизации рисков и более точной оценки кредитоспособности организации или человека. А на производстве они помогут, к примеру, составлять оптимальный план выполнения заказов или обеспечивать организацию труда.Квантовые технологии выведут на принципиально новый уровень возможности искусственного интеллекта – они усилят ИИ в части ускорения машинного обучения, распознавания и анализа изображений, речи и текста, обработки больших данных и т.д. Кроме того, квантовые компьютеры смогут решать те же задачи эффективнее, быстрее, с меньшими энергозатратами."50 кубитов — это колоссальное достижение, особенно, учитывая, что 4 года назад лучшим результатом в России было 2 кубита, а ионное направление построено с нуля. Однако для нас это лишь первый шаг на пути к промышленному использованию квантовых вычислений. В рамках следующей дорожной карты до 2030 года мы будем не только развивать науку и повышать производительность квантовых систем, но и займемся серьезной инженерной работой. Одна из знаковых задач - разработка первых образцов готовых к использованию квантовых компьютеров. Мы верим, что уже через несколько лет отдельные отрасли смогут извлечь пользу от использования того самого квантового превосходства, и сделаем все, чтобы максимально упростить эту задачу", - отметил советник генерального директора Росатома, сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов.
https://ria.ru/20240918/rosatom-1973311156.html
https://ria.ru/20240918/malayziya-1973307208.html
https://ria.ru/20240910/razrabotki-1971841232.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150100/54/1501005492_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_c66a3e1f2046b3769bd980f5339d405e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, руслан юнусов ("росатом"), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Технологии, Россия, Руслан Юнусов ("Росатом"), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

Росатом направил 12 млрд рублей на развитие квантовых вычислений

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПавильон корпорации "Росатом"
Павильон корпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Павильон корпорации "Росатом"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Росатом отвечает за реализацию дорожной карты "Квантовые вычисления", в рамках которой создан 50-кубитный ионный квантовый компьютер, и паритетно с государством вкладывает собственные внебюджетные средства. Общий объем финансирования на 2020-2024 годы составил 24 миллиарда рублей, из которых 12 млрд было вложено Росатомом, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Работа по созданию 50-кубитного квантового компьютера на ионах проведена научной группой Российского квантового центра и Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).
"Росатом вошел в квантовую проблематику по поручению государства. И это неслучайно, развитие технологий будущего, в определенном смысле, историческая миссия Корпорации. Сегодня Росатом координирует и финансово поддерживает российский квантовый проект: мы используем 80-летний научный и организационный опыт атомной индустрии, помогая российским исследователям сделать рывок в сфере, которая обеспечит стране сильные технологические позиции на горизонте завтрашнего дня", - сказала директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева.
Развитие высокопроизводительных российских квантовых вычислителей при координации Росатома будет продолжено в рамках федерального проекта "Развитие перспективных технологий" национальной программы "Экономика данных". При этом внимание будет уделено как развитию характеристик квантовых компьютеров, так и созданию условий для их практического применения в экономике и социальной сфере.
На данный момент универсальный квантовый вычислитель на ионной платформе с 50 кубитами является самым мощным квантовым компьютером в России. Доступ к нему осуществляется через облачную платформу, с помощью которой могут быть запущены базовые квантовые алгоритмы.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Москва и Ханой готовы к сооружению Центра ядерных технологий во Вьетнаме
18 сентября, 05:52
"Ионная платформа является в мире одной из главных по значимости в квантовых вычислениях. В ФИАНе полностью освоена технология создания квантового компьютера на ионах. Наша исследовательская группа смогла обеспечить высокие темпы развития квантового вычислителя до уровня в 50 кубитов, который позволяет проектировать его будущее применение в прикладных задачах экономики и сферы безопасности. Ожидается, что к 2030 году квантовые вычисления дополнят классические вычисления в решении большого ряда специфических задач, в том числе, позволят развивать квантовую химию и обеспечивать квантовое шифрование", - приводятся в сообщении слова директора Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) Николая Колачевского.
Созданный квантовый компьютер базируется на уникальной кудитной технологии, которую российские ученые начали использовать третьими в мире, после Австрии и США.
Впервые российский квантовый компьютер был представлен президенту России Владимиру Путину в июле 2023 года на первом Форуме будущих технологий (ФБТ). Это был 16-кубитный компьютер на ионах. Уже на втором ФБТ в феврале 2024 года была продемонстрирована20-кубитная машина. Менее чем за год ученые увеличили количество кубитов более чем в два раза – до 50. Согласно дорожной карте, этот показатель должен быть достигнут до конца 2024 года – в данный момент ведется работа над улучшением качества работы квантовых операций и реализации квантовых алгоритмов.
Одной из приоритетных сфер применения квантовых вычислений в будущем станет фармацевтика и медицина в целом: появится возможность моделировать сложные молекулы при создании новых лекарств, а также получат развитие персонализированные медицинские технологии, позволяющие врачу в кратчайшие сроки разработать персональные рекомендации для лечения человека с учетом конкретных факторов его заболевания и особенностей организма. Также квантовые вычисления будут применяться для прогнозирования новых эпидемий.
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
В "Росатоме" оценили перспективы работы в Малайзии
18 сентября, 03:53
"Эксперты отмечают, что принципиально новые возможности моделирования молекул и химических процессов, которые появятся с применением квантового компьютера, дадут толчок развитию целого ряда индустрий, связанных с химической наукой. А в ИТ-сфере интеграция квантовых вычислений в индустриальное ПО позволит инженерам создавать более продвинутые технологии, например, в судостроении и авиапромышленности", - говорится в сообщении.
Важное направление применения "квантов" - транспорт и логистика. Составление оптимальных маршрутов и расписаний движения транспорта позволит решать проблемы пробок, а стихийно возникающие ограничения, например, из-за аварий, будут учитываться в режиме реального времени. Это приведет к сокращению задержек в движении общественного транспорта и позволит автомобилистам тратить меньше времени на дорогу. В логистике применение квантовых вычислений облегчит, потенциально удешевит и ускорит доставку грузов по различным маршрутам.
В финансовом секторе квантовые вычисления необходимы для минимизации рисков и более точной оценки кредитоспособности организации или человека. А на производстве они помогут, к примеру, составлять оптимальный план выполнения заказов или обеспечивать организацию труда.
Квантовые технологии выведут на принципиально новый уровень возможности искусственного интеллекта – они усилят ИИ в части ускорения машинного обучения, распознавания и анализа изображений, речи и текста, обработки больших данных и т.д. Кроме того, квантовые компьютеры смогут решать те же задачи эффективнее, быстрее, с меньшими энергозатратами.
Российским студентам рассказали о важности разработки суперкомпьютеров - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Российским студентам рассказали о важности разработки суперкомпьютеров
10 сентября, 14:34
"50 кубитов — это колоссальное достижение, особенно, учитывая, что 4 года назад лучшим результатом в России было 2 кубита, а ионное направление построено с нуля. Однако для нас это лишь первый шаг на пути к промышленному использованию квантовых вычислений. В рамках следующей дорожной карты до 2030 года мы будем не только развивать науку и повышать производительность квантовых систем, но и займемся серьезной инженерной работой. Одна из знаковых задач - разработка первых образцов готовых к использованию квантовых компьютеров. Мы верим, что уже через несколько лет отдельные отрасли смогут извлечь пользу от использования того самого квантового превосходства, и сделаем все, чтобы максимально упростить эту задачу", - отметил советник генерального директора Росатома, сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов.
 
ТехнологииРоссияРуслан Юнусов ("Росатом")Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала