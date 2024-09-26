https://ria.ru/20240926/rosatom-1974837081.html
"Росатом" продолжает заключать новые контракты несмотря на угрозы
"Росатом" продолжает заключать новые контракты несмотря на угрозы - РИА Новости, 26.09.2024
"Росатом" продолжает заключать новые контракты несмотря на угрозы
"Росатом" в текущих условиях не остановил ни один зарубежный проект, с ним подписываются новые экспортные контракты, хотя партнерам России угрожают, заявил... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:30
2024-09-26T13:30
2024-09-26T13:36
россия
москва
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Росатом" в текущих условиях не остановил ни один зарубежный проект, с ним подписываются новые экспортные контракты, хотя партнерам России угрожают, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Даже в аспекте безопасности физической, связанной с военными действиями, все равно мировое ядерное сообщество остается единым, как бы это ни пытались сейчас расшатать и вбить клин между разными странами. Ну что греха таить - прямо угрожают нашим партнерам, мы знаем это прекрасно", - сказал Лихачев на сессии Российской энергетической недели. "Но практически ни один проект не остановился. Возникают новые экспортные контракты, возникают новые связи, новые поставки. Потому что не только вчера и сегодня, но и завтра никакой альтернативы развитию международного сотрудничества в атомной сфере, в атомных технологиях, в сфере мирного атома нет и не будет", - добавил он. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/likhachev-1974836578.html
https://ria.ru/20240924/grossi-1974337359.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Москва, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" продолжает заключать новые контракты несмотря на угрозы
"Росатом" продолжает заключать новые западные контракты несмотря на угрозы
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Росатом" в текущих условиях не остановил ни один зарубежный проект, с ним подписываются новые экспортные контракты, хотя партнерам России угрожают, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Даже в аспекте безопасности физической, связанной с военными действиями, все равно мировое ядерное сообщество остается единым, как бы это ни пытались сейчас расшатать и вбить клин между разными странами. Ну что греха таить - прямо угрожают нашим партнерам, мы знаем это прекрасно", - сказал Лихачев на сессии Российской энергетической недели.
"Но практически ни один проект не остановился. Возникают новые экспортные контракты, возникают новые связи, новые поставки. Потому что не только вчера и сегодня, но и завтра никакой альтернативы развитию международного сотрудничества в атомной сфере, в атомных технологиях, в сфере мирного атома нет и не будет", - добавил он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.