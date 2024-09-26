https://ria.ru/20240926/rosatom-1974837081.html

"Росатом" продолжает заключать новые контракты несмотря на угрозы

"Росатом" продолжает заключать новые контракты несмотря на угрозы - РИА Новости, 26.09.2024

"Росатом" продолжает заключать новые контракты несмотря на угрозы

"Росатом" в текущих условиях не остановил ни один зарубежный проект, с ним подписываются новые экспортные контракты, хотя партнерам России угрожают, заявил... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:30

2024-09-26T13:30

2024-09-26T13:36

россия

москва

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904230296_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_805fe5e545c26a8458540154c267ce39.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Росатом" в текущих условиях не остановил ни один зарубежный проект, с ним подписываются новые экспортные контракты, хотя партнерам России угрожают, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Даже в аспекте безопасности физической, связанной с военными действиями, все равно мировое ядерное сообщество остается единым, как бы это ни пытались сейчас расшатать и вбить клин между разными странами. Ну что греха таить - прямо угрожают нашим партнерам, мы знаем это прекрасно", - сказал Лихачев на сессии Российской энергетической недели. "Но практически ни один проект не остановился. Возникают новые экспортные контракты, возникают новые связи, новые поставки. Потому что не только вчера и сегодня, но и завтра никакой альтернативы развитию международного сотрудничества в атомной сфере, в атомных технологиях, в сфере мирного атома нет и не будет", - добавил он. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/likhachev-1974836578.html

https://ria.ru/20240924/grossi-1974337359.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"