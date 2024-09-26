https://ria.ru/20240926/rak-1974794042.html

В СНГ нет аналогов российской детской онкопомощи, заявил Каприн

В СНГ нет аналогов российской детской онкопомощи, заявил Каприн - РИА Новости, 26.09.2024

В СНГ нет аналогов российской детской онкопомощи, заявил Каприн

Аналогичной российской по уровню развития детской онкологической помощи нет ни в одной стране СНГ и бывшего СССР в целом, заявил академик РАН, главный онколог... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:38

2024-09-26T11:38

2024-09-26T11:53

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Аналогичной российской по уровню развития детской онкологической помощи нет ни в одной стране СНГ и бывшего СССР в целом, заявил академик РАН, главный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. "Так как я часто бываю в наших бывших странах, которые называются страны СНГ, то я должен с гордостью признаться, что такой детской онкологической помощи, которая у нас развита, нет ни в одной, к сожалению, наверное, стране, которые сейчас представляют бывший СССР. И буквально мы с Михаилом Альбертовичем (министр здравоохранения Михаил Мурашко) были в командировке в Венгрии, когда мы говорим, что мы из центра имени Рогачева, они знают и говорят: "Ну, до этого нам еще далековато", - сказал Каприн в рамках российского конгресса "Актуальные вопросы детской онкологии и детской онкохирургии". Академик высоко оценил работу Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и отметил, что сегодня центр показывает пример, как надо двигаться вперед. "Я думаю, что удалось мне еще раз подчеркнуть свою признательность вам (детским онкологам). Своё преклонение перед вами. И заверить в дружбе и поддержке детских онкологов нашим взрослым сообществом (сообществом взрослого отделения онкологии)", - добавил Каприн.

https://ria.ru/20240918/vaktsina-1973304433.html

https://ria.ru/20240702/onkologiya-1956842469.html

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общество, здоровье - общество, ссср, россия, венгрия, андрей каприн, михаил мурашко, снг, российская академия наук