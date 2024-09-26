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В СНГ нет аналогов российской детской онкопомощи, заявил Каприн - РИА Новости, 26.09.2024
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11:38 26.09.2024 (обновлено: 11:53 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/rak-1974794042.html
В СНГ нет аналогов российской детской онкопомощи, заявил Каприн
В СНГ нет аналогов российской детской онкопомощи, заявил Каприн - РИА Новости, 26.09.2024
В СНГ нет аналогов российской детской онкопомощи, заявил Каприн
Аналогичной российской по уровню развития детской онкологической помощи нет ни в одной стране СНГ и бывшего СССР в целом, заявил академик РАН, главный онколог... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:38
2024-09-26T11:53
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Аналогичной российской по уровню развития детской онкологической помощи нет ни в одной стране СНГ и бывшего СССР в целом, заявил академик РАН, главный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. "Так как я часто бываю в наших бывших странах, которые называются страны СНГ, то я должен с гордостью признаться, что такой детской онкологической помощи, которая у нас развита, нет ни в одной, к сожалению, наверное, стране, которые сейчас представляют бывший СССР. И буквально мы с Михаилом Альбертовичем (министр здравоохранения Михаил Мурашко) были в командировке в Венгрии, когда мы говорим, что мы из центра имени Рогачева, они знают и говорят: "Ну, до этого нам еще далековато", - сказал Каприн в рамках российского конгресса "Актуальные вопросы детской онкологии и детской онкохирургии". Академик высоко оценил работу Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и отметил, что сегодня центр показывает пример, как надо двигаться вперед. "Я думаю, что удалось мне еще раз подчеркнуть свою признательность вам (детским онкологам). Своё преклонение перед вами. И заверить в дружбе и поддержке детских онкологов нашим взрослым сообществом (сообществом взрослого отделения онкологии)", - добавил Каприн.
https://ria.ru/20240918/vaktsina-1973304433.html
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общество, здоровье - общество, ссср, россия, венгрия, андрей каприн, михаил мурашко, снг, российская академия наук
Общество, Здоровье - Общество, СССР, Россия, Венгрия, Андрей Каприн, Михаил Мурашко, СНГ, Российская академия наук
В СНГ нет аналогов российской детской онкопомощи, заявил Каприн

Каприн: уровню российской детской онкопомощи нет аналогов в СНГ

© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники в Центре амбулаторной онкологической помощи
Медицинские работники в Центре амбулаторной онкологической помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинские работники в Центре амбулаторной онкологической помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Аналогичной российской по уровню развития детской онкологической помощи нет ни в одной стране СНГ и бывшего СССР в целом, заявил академик РАН, главный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.
"Так как я часто бываю в наших бывших странах, которые называются страны СНГ, то я должен с гордостью признаться, что такой детской онкологической помощи, которая у нас развита, нет ни в одной, к сожалению, наверное, стране, которые сейчас представляют бывший СССР. И буквально мы с Михаилом Альбертовичем (министр здравоохранения Михаил Мурашко) были в командировке в Венгрии, когда мы говорим, что мы из центра имени Рогачева, они знают и говорят: "Ну, до этого нам еще далековато", - сказал Каприн в рамках российского конгресса "Актуальные вопросы детской онкологии и детской онкохирургии".
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Академик высоко оценил работу Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и отметил, что сегодня центр показывает пример, как надо двигаться вперед.
"Я думаю, что удалось мне еще раз подчеркнуть свою признательность вам (детским онкологам). Своё преклонение перед вами. И заверить в дружбе и поддержке детских онкологов нашим взрослым сообществом (сообществом взрослого отделения онкологии)", - добавил Каприн.
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