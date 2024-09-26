https://ria.ru/20240926/rada-1974774210.html

В Раде назвали визит Зеленского в США провальным

В Раде назвали визит Зеленского в США провальным - РИА Новости, 26.09.2024

В Раде назвали визит Зеленского в США провальным

Визит Владимира Зеленского в США может стать провальным из-за скандала вокруг фактического вмешательства Зеленского в избирательную кампанию, считает депутат... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T10:57

2024-09-26T10:57

2024-09-26T10:57

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владимир зеленский

алексей гончаренко

майк джонсон

верховная рада украины

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США может стать провальным из-за скандала вокруг фактического вмешательства Зеленского в избирательную кампанию, считает депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон потребовал от Зеленского снять с поста посла Украины в США за организацию его визита на оружейный завод в Пенсильвании и назвал поездку вмешательством в президентские выборы. "По США. Ситуация очень плохая и критическая. Попали снова в избирательную кампанию. Этого делать нельзя вообще. Если не будет встречи с (кандидатом в президенты США Дональдом) Трампом, Джонсоном или (кандидатом в вице-президенты США Джей-Ди) Венсом, визит в США можно будет считать провалом. Без двухпартийной поддержки США мы проигрываем эту войну", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.*Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974523084.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, майк джонсон, верховная рада украины