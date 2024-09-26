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В Раде назвали визит Зеленского в США провальным - РИА Новости, 26.09.2024
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10:57 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/rada-1974774210.html
В Раде назвали визит Зеленского в США провальным
В Раде назвали визит Зеленского в США провальным - РИА Новости, 26.09.2024
В Раде назвали визит Зеленского в США провальным
Визит Владимира Зеленского в США может стать провальным из-за скандала вокруг фактического вмешательства Зеленского в избирательную кампанию, считает депутат... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:57
2024-09-26T10:57
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США может стать провальным из-за скандала вокруг фактического вмешательства Зеленского в избирательную кампанию, считает депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон потребовал от Зеленского снять с поста посла Украины в США за организацию его визита на оружейный завод в Пенсильвании и назвал поездку вмешательством в президентские выборы. "По США. Ситуация очень плохая и критическая. Попали снова в избирательную кампанию. Этого делать нельзя вообще. Если не будет встречи с (кандидатом в президенты США Дональдом) Трампом, Джонсоном или (кандидатом в вице-президенты США Джей-Ди) Венсом, визит в США можно будет считать провалом. Без двухпартийной поддержки США мы проигрываем эту войну", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.*Внесен в перечень террористов и экстремистов
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, майк джонсон, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Майк Джонсон, Верховная Рада Украины
В Раде назвали визит Зеленского в США провальным

Депутат Рады Гончаренко: визит Зеленского в США может стать провальным

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США может стать провальным из-за скандала вокруг фактического вмешательства Зеленского в избирательную кампанию, считает депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Ранее спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон потребовал от Зеленского снять с поста посла Украины в США за организацию его визита на оружейный завод в Пенсильвании и назвал поездку вмешательством в президентские выборы.
"По США. Ситуация очень плохая и критическая. Попали снова в избирательную кампанию. Этого делать нельзя вообще. Если не будет встречи с (кандидатом в президенты США Дональдом) Трампом, Джонсоном или (кандидатом в вице-президенты США Джей-Ди) Венсом, визит в США можно будет считать провалом. Без двухпартийной поддержки США мы проигрываем эту войну", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов
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