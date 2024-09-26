https://ria.ru/20240926/rabotino-1974739663.html

К северу от Работино уничтожили пункт управления ВСУ

К северу от Работино уничтожили пункт управления ВСУ - РИА Новости, 26.09.2024

К северу от Работино уничтожили пункт управления ВСУ

Группировка российских войск "Днепр" орудием Д-30 поразила пункт управления ВСУ с личным составом к северу от Работино в Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T05:04

2024-09-26T05:04

2024-09-26T05:04

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работино

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вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Группировка российских войск "Днепр" орудием Д-30 поразила пункт управления ВСУ с личным составом к северу от Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "В Запорожской области к северу от Работино расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" поразил пункт управления с личным составом ВСУ. Выполняя огневые задачи, артиллеристы взаимодействуют с расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий", - сказали в ведомстве. Артиллеристы, отметили в МО РФ, точным огнем вытесняют противника из опорных пунктов, тем самым открывая дорогу штурмовым группам, ежедневно выполняющим боевые задачи в непосредственной близости к противнику. "Мы помогаем. Положили там сколько-то снарядов. И потом уже, получается, они идут уже в наступление", - рассказал заряжающий гаубичного расчета с позывным "Сержант".

https://ria.ru/20240926/desant-1974739540.html

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работино, запорожская область, вооруженные силы украины, россия