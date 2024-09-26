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К северу от Работино уничтожили пункт управления ВСУ - РИА Новости, 26.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/rabotino-1974739663.html
К северу от Работино уничтожили пункт управления ВСУ
К северу от Работино уничтожили пункт управления ВСУ - РИА Новости, 26.09.2024
К северу от Работино уничтожили пункт управления ВСУ
Группировка российских войск "Днепр" орудием Д-30 поразила пункт управления ВСУ с личным составом к северу от Работино в Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T05:04
2024-09-26T05:04
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Группировка российских войск "Днепр" орудием Д-30 поразила пункт управления ВСУ с личным составом к северу от Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "В Запорожской области к северу от Работино расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" поразил пункт управления с личным составом ВСУ. Выполняя огневые задачи, артиллеристы взаимодействуют с расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий", - сказали в ведомстве. Артиллеристы, отметили в МО РФ, точным огнем вытесняют противника из опорных пунктов, тем самым открывая дорогу штурмовым группам, ежедневно выполняющим боевые задачи в непосредственной близости к противнику. "Мы помогаем. Положили там сколько-то снарядов. И потом уже, получается, они идут уже в наступление", - рассказал заряжающий гаубичного расчета с позывным "Сержант".
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работино, запорожская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия
К северу от Работино уничтожили пункт управления ВСУ

Артиллерия ВС России уничтожила пункт управления ВСУ к северу от Работино

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации
Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Группировка российских войск "Днепр" орудием Д-30 поразила пункт управления ВСУ с личным составом к северу от Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
"В Запорожской области к северу от Работино расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" поразил пункт управления с личным составом ВСУ. Выполняя огневые задачи, артиллеристы взаимодействуют с расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий", - сказали в ведомстве.
Артиллеристы, отметили в МО РФ, точным огнем вытесняют противника из опорных пунктов, тем самым открывая дорогу штурмовым группам, ежедневно выполняющим боевые задачи в непосредственной близости к противнику.
"Мы помогаем. Положили там сколько-то снарядов. И потом уже, получается, они идут уже в наступление", - рассказал заряжающий гаубичного расчета с позывным "Сержант".
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Расчет миномета уничтожил в Курской области технику и пехоту ВСУ
05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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