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К северу от Работино уничтожили пункт управления ВСУ
К северу от Работино уничтожили пункт управления ВСУ - РИА Новости, 26.09.2024
К северу от Работино уничтожили пункт управления ВСУ
Группировка российских войск "Днепр" орудием Д-30 поразила пункт управления ВСУ с личным составом к северу от Работино в Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T05:04
2024-09-26T05:04
2024-09-26T05:04
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Группировка российских войск "Днепр" орудием Д-30 поразила пункт управления ВСУ с личным составом к северу от Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "В Запорожской области к северу от Работино расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" поразил пункт управления с личным составом ВСУ. Выполняя огневые задачи, артиллеристы взаимодействуют с расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий", - сказали в ведомстве. Артиллеристы, отметили в МО РФ, точным огнем вытесняют противника из опорных пунктов, тем самым открывая дорогу штурмовым группам, ежедневно выполняющим боевые задачи в непосредственной близости к противнику. "Мы помогаем. Положили там сколько-то снарядов. И потом уже, получается, они идут уже в наступление", - рассказал заряжающий гаубичного расчета с позывным "Сержант".
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работино, запорожская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия
К северу от Работино уничтожили пункт управления ВСУ
Артиллерия ВС России уничтожила пункт управления ВСУ к северу от Работино
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Группировка российских войск "Днепр" орудием Д-30 поразила пункт управления ВСУ с личным составом к северу от Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
"В Запорожской области к северу от Работино расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" поразил пункт управления с личным составом ВСУ. Выполняя огневые задачи, артиллеристы взаимодействуют с расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий", - сказали в ведомстве.
Артиллеристы, отметили в МО РФ, точным огнем вытесняют противника из опорных пунктов, тем самым открывая дорогу штурмовым группам, ежедневно выполняющим боевые задачи в непосредственной близости к противнику.
"Мы помогаем. Положили там сколько-то снарядов. И потом уже, получается, они идут уже в наступление", - рассказал заряжающий гаубичного расчета с позывным "Сержант".