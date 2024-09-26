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Лихачев заявил о стопроцентном выполнении гособоронзаказа "Росатомом"
Лихачев заявил о стопроцентном выполнении гособоронзаказа "Росатомом" - РИА Новости, 26.09.2024
Лихачев заявил о стопроцентном выполнении гособоронзаказа "Росатомом"
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин "глубоко в курсе" всех тонкостей стопроцентного выполнения "Росатомом" гособоронзаказа по ядерному... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:59
2024-09-26T15:59
2024-09-26T15:59
безопасность
россия
алексей лихачев
владимир путин
павел зарубин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин "глубоко в курсе" всех тонкостей стопроцентного выполнения "Росатомом" гособоронзаказа по ядерному оружию, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Наша задача, наше служение, начиная с 1945 года, - это создание, поддержание и развитие атомной триады. Оно реализуется в рамках государственного оборонного заказа, который традиционно выполняется "Росатомом" на 100%", - сказал Лихачев Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале журналиста. "За этим очень надежно присматривает, контролирует все эти процессы министерство обороны, являясь нашим заказчиком. Ну и, конечно, верховный главнокомандующий глубоко в курсе тонкостей и задач, которые стоят в этой сфере", - добавил Лихачев.
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безопасность, россия, алексей лихачев, владимир путин, павел зарубин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Безопасность, Россия, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Павел Зарубин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев заявил о стопроцентном выполнении гособоронзаказа "Росатомом"
Лихачев: Путин знает об абсолютном выполнении гособоронзаказа по ядерному оружию