https://ria.ru/20240926/putin-1974886067.html

Лихачев заявил о стопроцентном выполнении гособоронзаказа "Росатомом"

Лихачев заявил о стопроцентном выполнении гособоронзаказа "Росатомом" - РИА Новости, 26.09.2024

Лихачев заявил о стопроцентном выполнении гособоронзаказа "Росатомом"

Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин "глубоко в курсе" всех тонкостей стопроцентного выполнения "Росатомом" гособоронзаказа по ядерному... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:59

2024-09-26T15:59

2024-09-26T15:59

безопасность

россия

алексей лихачев

владимир путин

павел зарубин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951356988_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_f4e57030abbc4d82855cdac87db86ad0.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин "глубоко в курсе" всех тонкостей стопроцентного выполнения "Росатомом" гособоронзаказа по ядерному оружию, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Наша задача, наше служение, начиная с 1945 года, - это создание, поддержание и развитие атомной триады. Оно реализуется в рамках государственного оборонного заказа, который традиционно выполняется "Росатомом" на 100%", - сказал Лихачев Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале журналиста. "За этим очень надежно присматривает, контролирует все эти процессы министерство обороны, являясь нашим заказчиком. Ну и, конечно, верховный главнокомандующий глубоко в курсе тонкостей и задач, которые стоят в этой сфере", - добавил Лихачев.

https://ria.ru/20240926/vengriya-1974884727.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, алексей лихачев, владимир путин, павел зарубин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"