https://ria.ru/20240926/putin-1974877357.html

Путин: Россия и Экваториальная Гвинея нацелены на стабилизацию энергорынков

Путин: Россия и Экваториальная Гвинея нацелены на стабилизацию энергорынков - РИА Новости, 26.09.2024

Путин: Россия и Экваториальная Гвинея нацелены на стабилизацию энергорынков

Россия и Экваториальная Гвинея как производители углеводородов видят своей общей задачей стабилизацию мировых энергетических рынков, заявил президент РФ... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:31

2024-09-26T15:31

2024-09-26T16:26

экономика

россия

экваториальная гвинея

владимир путин

теодоро обианг нгема мбасого

опек

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия и Экваториальная Гвинея как производители углеводородов видят своей общей задачей стабилизацию мировых энергетических рынков, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. "Ваша страна является нашим партнером и в организации производителей, экспортеров газа, и в ОПЕК+, - обратился российский президент. - Нашей общей задачей, безусловно, является стабилизация мировых энергетических рынков". Российский лидер отметил, что две страны связывают крепкие дружеские отношения, которые "имеют хорошую давнюю историю", и выразил уверенность, что "способствовать их развитию будет восстановление дипломатических представительств".

https://ria.ru/20240926/diplomatiya-1974595504.html

россия

экваториальная гвинея

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экономика, россия, экваториальная гвинея, владимир путин, теодоро обианг нгема мбасого, опек