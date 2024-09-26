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Путин: Россия и Экваториальная Гвинея нацелены на стабилизацию энергорынков - РИА Новости, 26.09.2024
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15:31 26.09.2024 (обновлено: 16:26 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/putin-1974877357.html
Путин: Россия и Экваториальная Гвинея нацелены на стабилизацию энергорынков
Путин: Россия и Экваториальная Гвинея нацелены на стабилизацию энергорынков - РИА Новости, 26.09.2024
Путин: Россия и Экваториальная Гвинея нацелены на стабилизацию энергорынков
Россия и Экваториальная Гвинея как производители углеводородов видят своей общей задачей стабилизацию мировых энергетических рынков, заявил президент РФ... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:31
2024-09-26T16:26
экономика
россия
экваториальная гвинея
владимир путин
теодоро обианг нгема мбасого
опек
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия и Экваториальная Гвинея как производители углеводородов видят своей общей задачей стабилизацию мировых энергетических рынков, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. "Ваша страна является нашим партнером и в организации производителей, экспортеров газа, и в ОПЕК+, - обратился российский президент. - Нашей общей задачей, безусловно, является стабилизация мировых энергетических рынков". Российский лидер отметил, что две страны связывают крепкие дружеские отношения, которые "имеют хорошую давнюю историю", и выразил уверенность, что "способствовать их развитию будет восстановление дипломатических представительств".
https://ria.ru/20240926/diplomatiya-1974595504.html
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экономика, россия, экваториальная гвинея, владимир путин, теодоро обианг нгема мбасого, опек
Экономика, Россия, Экваториальная Гвинея, Владимир Путин, Теодоро Обианг Нгема Мбасого, ОПЕК
Путин: Россия и Экваториальная Гвинея нацелены на стабилизацию энергорынков

Путин назвал стабилизацию энергорынков общей задачей с Экваториальной Гвинеей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи. 26 сентября 2024
Президент РФ Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи. 26 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи. 26 сентября 2024
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия и Экваториальная Гвинея как производители углеводородов видят своей общей задачей стабилизацию мировых энергетических рынков, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.
"Ваша страна является нашим партнером и в организации производителей, экспортеров газа, и в ОПЕК+, - обратился российский президент. - Нашей общей задачей, безусловно, является стабилизация мировых энергетических рынков".
Российский лидер отметил, что две страны связывают крепкие дружеские отношения, которые "имеют хорошую давнюю историю", и выразил уверенность, что "способствовать их развитию будет восстановление дипломатических представительств".
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Межгосударственные отношения России и Экваториальной Гвинеи
Вчера, 00:38
 
ЭкономикаРоссияЭкваториальная ГвинеяВладимир ПутинТеодоро Обианг Нгема МбасогоОПЕК
 
 
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