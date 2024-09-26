https://ria.ru/20240926/putin-1974869585.html

Путин призвал верстать планы на будущее в энергетике

Путин призвал верстать планы на будущее в энергетике - РИА Новости, 26.09.2024

Путин призвал верстать планы на будущее в энергетике

Необходимо "верстать планы на будущее" в энергетической сфере, смотреть вперёд, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:05

2024-09-26T15:05

2024-09-26T15:05

экономика

технологии

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Необходимо "верстать планы на будущее" в энергетической сфере, смотреть вперёд, заявил президент России Владимир Путин. "Продолжим обновлять и укреплять нашу энергосистему, которая вошла в период перевооружения и освоения новых технологических решений. В том числе у нас формируется основательный научный и практический задел по таким перспективным направлениям, как возобновляемые источники энергии, малые атомные электростанции, термоядерный синтез, а также водородная генерация и выпуск … автомобильного транспорта, водного, железнодорожного транспорта на этом виде топлива", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя". Он отметил, что исследования и технологии здесь находятся на разных стадиях внедрения. "Но повторю еще раз: уже сейчас важно видеть эту перспективу и верстать планы на будущее", - добавил глава государства. Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240923/putin-1974170270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, москва, владимир путин