Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал верстать планы на будущее в энергетике - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/putin-1974869585.html
Путин призвал верстать планы на будущее в энергетике
Путин призвал верстать планы на будущее в энергетике - РИА Новости, 26.09.2024
Путин призвал верстать планы на будущее в энергетике
Необходимо "верстать планы на будущее" в энергетической сфере, смотреть вперёд, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:05
2024-09-26T15:05
экономика
технологии
россия
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572643269_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1635536fa70079be1270ab0d965eb738.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Необходимо "верстать планы на будущее" в энергетической сфере, смотреть вперёд, заявил президент России Владимир Путин. "Продолжим обновлять и укреплять нашу энергосистему, которая вошла в период перевооружения и освоения новых технологических решений. В том числе у нас формируется основательный научный и практический задел по таким перспективным направлениям, как возобновляемые источники энергии, малые атомные электростанции, термоядерный синтез, а также водородная генерация и выпуск … автомобильного транспорта, водного, железнодорожного транспорта на этом виде топлива", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя". Он отметил, что исследования и технологии здесь находятся на разных стадиях внедрения. "Но повторю еще раз: уже сейчас важно видеть эту перспективу и верстать планы на будущее", - добавил глава государства. Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240923/putin-1974170270.html
https://ria.ru/20240926/putin-1974850960.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572643269_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_316710c46d7a711c8961752a568c2aaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, москва, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин призвал верстать планы на будущее в энергетике

Путин призвал верстать планы на будущее в энергетике и смотреть вперед

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Необходимо "верстать планы на будущее" в энергетической сфере, смотреть вперёд, заявил президент России Владимир Путин.
"Продолжим обновлять и укреплять нашу энергосистему, которая вошла в период перевооружения и освоения новых технологических решений. В том числе у нас формируется основательный научный и практический задел по таким перспективным направлениям, как возобновляемые источники энергии, малые атомные электростанции, термоядерный синтез, а также водородная генерация и выпуск … автомобильного транспорта, водного, железнодорожного транспорта на этом виде топлива", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Путин обратился к участникам РЭН
23 сентября, 09:10
Он отметил, что исследования и технологии здесь находятся на разных стадиях внедрения.
"Но повторю еще раз: уже сейчас важно видеть эту перспективу и верстать планы на будущее", - добавил глава государства.
Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Путин рассказал о роли России как участника энергетического рынка
Вчера, 14:13
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала