https://ria.ru/20240926/putin-1974869290.html
Путин назвал ТЭК современной и динамичной отраслью
Путин назвал ТЭК современной и динамичной отраслью - РИА Новости, 26.09.2024
Путин назвал ТЭК современной и динамичной отраслью
ТЭК России - это современная и динамичная отрасль, которая успешно отвечает на актуальные, в том числе глобальные вызовы, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:03
2024-09-26T15:03
2024-09-26T15:03
экономика
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ТЭК России - это современная и динамичная отрасль, которая успешно отвечает на актуальные, в том числе глобальные вызовы, заявил президент России Владимир Путин. "Топливно-энергетический комплекс России – это современная, динамичная отрасль. Отечественный ТЭК успешно отвечает на актуальные, в том числе глобальные вызовы, укрепляет сырьевой, технологический и промышленный суверенитет нашей страны, поддерживает и развивает торговые, кооперационные связи с соответственными зарубежными партнерами", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
https://ria.ru/20240923/putin-1974170270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин назвал ТЭК современной и динамичной отраслью
Путин: ТЭК успешно отвечает на актуальные, в том числе глобальные вызовы
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ТЭК России - это современная и динамичная отрасль, которая успешно отвечает на актуальные, в том числе глобальные вызовы, заявил президент России Владимир Путин.
"Топливно-энергетический комплекс России – это современная, динамичная отрасль. Отечественный ТЭК успешно отвечает на актуальные, в том числе глобальные вызовы, укрепляет сырьевой, технологический и промышленный суверенитет нашей страны, поддерживает и развивает торговые, кооперационные связи с соответственными зарубежными партнерами", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".