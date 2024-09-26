https://ria.ru/20240926/putin-1974869290.html

Путин назвал ТЭК современной и динамичной отраслью

Путин назвал ТЭК современной и динамичной отраслью - РИА Новости, 26.09.2024

Путин назвал ТЭК современной и динамичной отраслью

ТЭК России - это современная и динамичная отрасль, которая успешно отвечает на актуальные, в том числе глобальные вызовы, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:03

2024-09-26T15:03

2024-09-26T15:03

экономика

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ТЭК России - это современная и динамичная отрасль, которая успешно отвечает на актуальные, в том числе глобальные вызовы, заявил президент России Владимир Путин. "Топливно-энергетический комплекс России – это современная, динамичная отрасль. Отечественный ТЭК успешно отвечает на актуальные, в том числе глобальные вызовы, укрепляет сырьевой, технологический и промышленный суверенитет нашей страны, поддерживает и развивает торговые, кооперационные связи с соответственными зарубежными партнерами", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".

https://ria.ru/20240923/putin-1974170270.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, владимир путин