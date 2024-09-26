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Путин рассказал, когда заработает Тихоокеанская железная дорога - РИА Новости, 26.09.2024
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14:59 26.09.2024 (обновлено: 15:32 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/putin-1974868101.html
Путин рассказал, когда заработает Тихоокеанская железная дорога
Путин рассказал, когда заработает Тихоокеанская железная дорога - РИА Новости, 26.09.2024
Путин рассказал, когда заработает Тихоокеанская железная дорога
Тихоокеанская железная дорога от месторождения в Якутии до порта в Хабаровском крае заработает в России в следующем году, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:59
2024-09-26T15:32
экономика
хабаровский край
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Тихоокеанская железная дорога от месторождения в Якутии до порта в Хабаровском крае заработает в России в следующем году, заявил президент России Владимир Путин. "Уже в будущем году заработает тихоокеанская железная дорога - это частная магистраль от Эльгинского месторождения в Якутии до порта "Эльга" в Хабаровском крае ", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
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хабаровский край
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экономика, хабаровский край, россия, владимир путин
Экономика, Хабаровский край, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, когда заработает Тихоокеанская железная дорога

Путин: Тихоокеанская железная дорога заработает в России в следующем году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Тихоокеанская железная дорога от месторождения в Якутии до порта в Хабаровском крае заработает в России в следующем году, заявил президент России Владимир Путин.
"Уже в будущем году заработает тихоокеанская железная дорога - это частная магистраль от Эльгинского месторождения в Якутии до порта "Эльга" в Хабаровском крае ", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Путин анонсировал встречу министров энергетики БРИКС на РЭН
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ЭкономикаХабаровский крайРоссияВладимир Путин
 
 
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