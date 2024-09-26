https://ria.ru/20240926/putin-1974868101.html

Путин рассказал, когда заработает Тихоокеанская железная дорога

Путин рассказал, когда заработает Тихоокеанская железная дорога - РИА Новости, 26.09.2024

Путин рассказал, когда заработает Тихоокеанская железная дорога

Тихоокеанская железная дорога от месторождения в Якутии до порта в Хабаровском крае заработает в России в следующем году, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:59

2024-09-26T14:59

2024-09-26T15:32

экономика

хабаровский край

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Тихоокеанская железная дорога от месторождения в Якутии до порта в Хабаровском крае заработает в России в следующем году, заявил президент России Владимир Путин. "Уже в будущем году заработает тихоокеанская железная дорога - это частная магистраль от Эльгинского месторождения в Якутии до порта "Эльга" в Хабаровском крае ", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".

https://ria.ru/20240923/energetika-1974172441.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, хабаровский край, россия, владимир путин