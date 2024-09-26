https://ria.ru/20240926/putin-1974868101.html
Путин рассказал, когда заработает Тихоокеанская железная дорога
Путин рассказал, когда заработает Тихоокеанская железная дорога - РИА Новости, 26.09.2024
Путин рассказал, когда заработает Тихоокеанская железная дорога
Тихоокеанская железная дорога от месторождения в Якутии до порта в Хабаровском крае заработает в России в следующем году, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:59
2024-09-26T14:59
2024-09-26T15:32
экономика
хабаровский край
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Тихоокеанская железная дорога от месторождения в Якутии до порта в Хабаровском крае заработает в России в следующем году, заявил президент России Владимир Путин. "Уже в будущем году заработает тихоокеанская железная дорога - это частная магистраль от Эльгинского месторождения в Якутии до порта "Эльга" в Хабаровском крае ", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
https://ria.ru/20240923/energetika-1974172441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, хабаровский край, россия, владимир путин
Экономика, Хабаровский край, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, когда заработает Тихоокеанская железная дорога
Путин: Тихоокеанская железная дорога заработает в России в следующем году