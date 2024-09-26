https://ria.ru/20240926/putin-1974866516.html

Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей

Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей - РИА Новости, 26.09.2024

Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей

Если западные страны отказываются от российских дешевых энергоносителей, это их выбор, пусть живут на дорогом ресурсе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:54

2024-09-26T14:54

2024-09-26T14:54

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Если западные страны отказываются от российских дешевых энергоносителей, это их выбор, пусть живут на дорогом ресурсе, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства принимает участие в пленарном заседании Российской энергетической недели. "Если наши ранее традиционные покупатели решили отказываться от наших относительно дешевых энергоносителей и решили перейти на более дорогой ресурс, ну что же, это их выбор, пусть живут на этом дорогом ресурсе", - сказал Путин. -0-

https://ria.ru/20240620/spg-1954059246.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин