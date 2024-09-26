https://ria.ru/20240926/putin-1974866516.html
Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей
Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей - РИА Новости, 26.09.2024
Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей
Если западные страны отказываются от российских дешевых энергоносителей, это их выбор, пусть живут на дорогом ресурсе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:54
2024-09-26T14:54
2024-09-26T14:54
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Если западные страны отказываются от российских дешевых энергоносителей, это их выбор, пусть живут на дорогом ресурсе, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства принимает участие в пленарном заседании Российской энергетической недели. "Если наши ранее традиционные покупатели решили отказываться от наших относительно дешевых энергоносителей и решили перейти на более дорогой ресурс, ну что же, это их выбор, пусть живут на этом дорогом ресурсе", - сказал Путин. -0-
https://ria.ru/20240620/spg-1954059246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей
Путин об отказе Запада от российских ресурсов: пусть платят дороже
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Если западные страны отказываются от российских дешевых энергоносителей, это их выбор, пусть живут на дорогом ресурсе, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства принимает участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.
"Если наши ранее традиционные покупатели решили отказываться от наших относительно дешевых энергоносителей и решили перейти на более дорогой ресурс, ну что же, это их выбор, пусть живут на этом дорогом ресурсе", - сказал Путин. -0-