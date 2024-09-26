https://ria.ru/20240926/putin-1974865523.html
Энергосистема отвечает спросу со стороны экономики и соцсферы, заявил Путин
Энергосистема отвечает спросу со стороны экономики и соцсферы, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024
Энергосистема отвечает спросу со стороны экономики и соцсферы, заявил Путин
Энергосистема России отвечает растущему спросу со стороны экономик, бизнеса, социальной сферы, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:51
2024-09-26T14:51
2024-09-26T14:51
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974858276_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_3f01b6ceff91cd9ae35d69a4f3947d51.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Энергосистема России отвечает растущему спросу со стороны экономик, бизнеса, социальной сферы, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели. "Наша энергосистема - одна из крупнейших в мире, она не только отвечает растущему спросу со стороны бизнеса, экономики и социальной сферы, но и качественно меняет свой облик", - сказал глава государства. По его данным, за последние полтора десятка лет установленные мощности российской электроэнергетики увеличилось на 18%, а сами станции прошли глубокую модернизацию, стали более современными, эффективными, бережными по отношению к окружающей среде.
https://ria.ru/20240926/putin-1974863964.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974858276_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a57978bb11c9a15a01e76e946edeca2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Энергосистема отвечает спросу со стороны экономики и соцсферы, заявил Путин
Путин: энергосистема отвечает растущему спросу со стороны экономики и соцсферы
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Энергосистема России отвечает растущему спросу со стороны экономик, бизнеса, социальной сферы, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.
"Наша энергосистема - одна из крупнейших в мире, она не только отвечает растущему спросу со стороны бизнеса, экономики и социальной сферы, но и качественно меняет свой облик", - сказал глава государства.
По его данным, за последние полтора десятка лет установленные мощности российской электроэнергетики увеличилось на 18%, а сами станции прошли глубокую модернизацию, стали более современными, эффективными, бережными по отношению к окружающей среде.