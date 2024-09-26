https://ria.ru/20240926/putin-1974865523.html

Энергосистема отвечает спросу со стороны экономики и соцсферы, заявил Путин

Энергосистема отвечает спросу со стороны экономики и соцсферы, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024

Энергосистема отвечает спросу со стороны экономики и соцсферы, заявил Путин

Энергосистема России отвечает растущему спросу со стороны экономик, бизнеса, социальной сферы, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:51

2024-09-26T14:51

2024-09-26T14:51

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Энергосистема России отвечает растущему спросу со стороны экономик, бизнеса, социальной сферы, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели. "Наша энергосистема - одна из крупнейших в мире, она не только отвечает растущему спросу со стороны бизнеса, экономики и социальной сферы, но и качественно меняет свой облик", - сказал глава государства. По его данным, за последние полтора десятка лет установленные мощности российской электроэнергетики увеличилось на 18%, а сами станции прошли глубокую модернизацию, стали более современными, эффективными, бережными по отношению к окружающей среде.

https://ria.ru/20240926/putin-1974863964.html

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2024

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экономика, россия, владимир путин