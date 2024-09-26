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На РЭН собрались люди, которые действуют, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024
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14:50 26.09.2024 (обновлено: 15:15 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/putin-1974865394.html
На РЭН собрались люди, которые действуют, заявил Путин
На РЭН собрались люди, которые действуют, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024
На РЭН собрались люди, которые действуют, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что на "Российской энергетической неделе" (РЭН) собрались деловые люди, которые действуют, а не говорят, что делать... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:50
2024-09-26T15:15
владимир путин
россия
москва
экономика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на "Российской энергетической неделе" (РЭН) собрались деловые люди, которые действуют, а не говорят, что делать другим."Но все-таки здесь собрались люди, которые привыкли что-то конкретное делать, а не говорить о том, что и как надо делать другим. Здесь собрались деловые люди. И от результатов вашей работы в значительной степени многое зависит в экономике, а, значит, и в политике", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".Президент поблагодарил иностранных гостей за то, что в это непростое время они приняли решение приехать в столицу России."Я искренне хочу пожелать вам успехов в этой совместной работе и хочу выразить надежду на то, что ваша работа будет максимально деполитизирована и максимально прагматичной, искренне желаю вам успехов", - добавил он."Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974860233.html
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владимир путин, россия, москва, экономика
Владимир Путин, Россия, Москва, Экономика
На РЭН собрались люди, которые действуют, заявил Путин

Путин: на РЭН собрались люди, которые действуют, а не говорят, что делать другим

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках VII международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках VII международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках VII международного форума "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на "Российской энергетической неделе" (РЭН) собрались деловые люди, которые действуют, а не говорят, что делать другим.
"Но все-таки здесь собрались люди, которые привыкли что-то конкретное делать, а не говорить о том, что и как надо делать другим. Здесь собрались деловые люди. И от результатов вашей работы в значительной степени многое зависит в экономике, а, значит, и в политике", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках VII международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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Президент поблагодарил иностранных гостей за то, что в это непростое время они приняли решение приехать в столицу России.
"Я искренне хочу пожелать вам успехов в этой совместной работе и хочу выразить надежду на то, что ваша работа будет максимально деполитизирована и максимально прагматичной, искренне желаю вам успехов", - добавил он.
"Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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