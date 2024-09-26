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Путин рассказал о сотрудничестве с другими странами в сфере мирного атома - РИА Новости, 26.09.2024
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Ядерные технологии
 
14:46 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/putin-1974863964.html
Путин рассказал о сотрудничестве с другими странами в сфере мирного атома
Путин рассказал о сотрудничестве с другими странами в сфере мирного атома - РИА Новости, 26.09.2024
Путин рассказал о сотрудничестве с другими странами в сфере мирного атома
Россия не просто строит АЭС за рубежом, а создает в странах отрасль, в том числе подготавливая специалистов, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:46
2024-09-26T14:46
ядерные технологии
россия
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия не просто строит АЭС за рубежом, а создает в странах отрасль, в том числе подготавливая специалистов, сообщил президент России Владимир Путин. "Россия готова укреплять технологический суверенитет своих партнеров в энергетике, формируя полноценные научные и производственные цепочки. Именно так развивается сотрудничество в области мирного атома, когда станции Росатома строятся за рубежом одновременно с подготовкой местных кадров, с обучением инженеров, рабочих, управленцев для новых объектов", - сказал Путин на пленарном заседании "Российской энергетической недели". "По сути, мы не просто строим станцию, как говорят в Росатоме, мы создаем для наших партнёров отрасль, новую отрасль энергетики и экономики", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20240926/aes-1974798713.html
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россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Россия, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин рассказал о сотрудничестве с другими странами в сфере мирного атома

Путин: Россия не просто строит АЭС за рубежом, а создает в странах отрасль

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках VII международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках VII международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках VII международного форума "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия не просто строит АЭС за рубежом, а создает в странах отрасль, в том числе подготавливая специалистов, сообщил президент России Владимир Путин.
"Россия готова укреплять технологический суверенитет своих партнеров в энергетике, формируя полноценные научные и производственные цепочки. Именно так развивается сотрудничество в области мирного атома, когда станции Росатома строятся за рубежом одновременно с подготовкой местных кадров, с обучением инженеров, рабочих, управленцев для новых объектов", - сказал Путин на пленарном заседании "Российской энергетической недели".
"По сути, мы не просто строим станцию, как говорят в Росатоме, мы создаем для наших партнёров отрасль, новую отрасль энергетики и экономики", - добавил глава государства.
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
"Росатом" рассказал о ходе строительства АЭС "Аккую"
Вчера, 11:46
 
Ядерные технологииРоссияВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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