https://ria.ru/20240926/putin-1974863964.html

Путин рассказал о сотрудничестве с другими странами в сфере мирного атома

Путин рассказал о сотрудничестве с другими странами в сфере мирного атома - РИА Новости, 26.09.2024

Путин рассказал о сотрудничестве с другими странами в сфере мирного атома

Россия не просто строит АЭС за рубежом, а создает в странах отрасль, в том числе подготавливая специалистов, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:46

2024-09-26T14:46

2024-09-26T14:46

ядерные технологии

россия

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия не просто строит АЭС за рубежом, а создает в странах отрасль, в том числе подготавливая специалистов, сообщил президент России Владимир Путин. "Россия готова укреплять технологический суверенитет своих партнеров в энергетике, формируя полноценные научные и производственные цепочки. Именно так развивается сотрудничество в области мирного атома, когда станции Росатома строятся за рубежом одновременно с подготовкой местных кадров, с обучением инженеров, рабочих, управленцев для новых объектов", - сказал Путин на пленарном заседании "Российской энергетической недели". "По сути, мы не просто строим станцию, как говорят в Росатоме, мы создаем для наших партнёров отрасль, новую отрасль энергетики и экономики", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20240926/aes-1974798713.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"