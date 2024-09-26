Путин рассказал о сотрудничестве с другими странами в сфере мирного атома
Путин: Россия не просто строит АЭС за рубежом, а создает в странах отрасль
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках VII международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках VII международного форума "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия не просто строит АЭС за рубежом, а создает в странах отрасль, в том числе подготавливая специалистов, сообщил президент России Владимир Путин.
"Россия готова укреплять технологический суверенитет своих партнеров в энергетике, формируя полноценные научные и производственные цепочки. Именно так развивается сотрудничество в области мирного атома, когда станции Росатома строятся за рубежом одновременно с подготовкой местных кадров, с обучением инженеров, рабочих, управленцев для новых объектов", - сказал Путин на пленарном заседании "Российской энергетической недели".
"По сути, мы не просто строим станцию, как говорят в Росатоме, мы создаем для наших партнёров отрасль, новую отрасль энергетики и экономики", - добавил глава государства.