https://ria.ru/20240926/putin-1974861880.html
Путин призвал развивать переработку углеводородов в России
Путин призвал развивать переработку углеводородов в России - РИА Новости, 26.09.2024
Путин призвал развивать переработку углеводородов в России
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность того, чтобы освоение запасов в России помогало развивать переработку углеводородов в стране. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:40
2024-09-26T14:40
2024-09-26T14:40
экономика
россия
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_f1e5af89dc83adf6cc235c19bf046342.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность того, чтобы освоение запасов в России помогало развивать переработку углеводородов в стране. "Рост объемов переработки углеводородов именно в России, на наших заводах и комплексах - это еще одна приоритетная задача для отечественного ТЭКа (топливно-энергетического комплекса - ред.). Здесь важно обеспечить сырьевую базу, необходимую добычу ресурсов", - сказал Путин во время пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя" Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974861318.html
https://ria.ru/20240520/dobycha-1947279832.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_f0ee669b8a8d859bf461b422b94ac017.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, владимир путин
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин призвал развивать переработку углеводородов в России
Путин: освоение запасов в России поможет развивать переработку углеводородов
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность того, чтобы освоение запасов в России помогало развивать переработку углеводородов в стране.
"Рост объемов переработки углеводородов именно в России, на наших заводах и комплексах - это еще одна приоритетная задача для отечественного ТЭКа (топливно-энергетического комплекса - ред.). Здесь важно обеспечить сырьевую базу, необходимую добычу ресурсов", - сказал Путин во время пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя"
Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.