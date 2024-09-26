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Путин призвал развивать переработку углеводородов в России - РИА Новости, 26.09.2024
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14:40 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/putin-1974861880.html
Путин призвал развивать переработку углеводородов в России
Путин призвал развивать переработку углеводородов в России - РИА Новости, 26.09.2024
Путин призвал развивать переработку углеводородов в России
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность того, чтобы освоение запасов в России помогало развивать переработку углеводородов в стране. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:40
2024-09-26T14:40
экономика
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность того, чтобы освоение запасов в России помогало развивать переработку углеводородов в стране. "Рост объемов переработки углеводородов именно в России, на наших заводах и комплексах - это еще одна приоритетная задача для отечественного ТЭКа (топливно-энергетического комплекса - ред.). Здесь важно обеспечить сырьевую базу, необходимую добычу ресурсов", - сказал Путин во время пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя" Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974861318.html
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экономика, россия, москва, владимир путин
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин призвал развивать переработку углеводородов в России

Путин: освоение запасов в России поможет развивать переработку углеводородов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность того, чтобы освоение запасов в России помогало развивать переработку углеводородов в стране.
"Рост объемов переработки углеводородов именно в России, на наших заводах и комплексах - это еще одна приоритетная задача для отечественного ТЭКа (топливно-энергетического комплекса - ред.). Здесь важно обеспечить сырьевую базу, необходимую добычу ресурсов", - сказал Путин во время пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя"
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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Вчера, 14:35
Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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