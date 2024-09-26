https://ria.ru/20240926/putin-1974861880.html

Путин призвал развивать переработку углеводородов в России

Путин призвал развивать переработку углеводородов в России - РИА Новости, 26.09.2024

Путин призвал развивать переработку углеводородов в России

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность того, чтобы освоение запасов в России помогало развивать переработку углеводородов в стране. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:40

2024-09-26T14:40

2024-09-26T14:40

экономика

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность того, чтобы освоение запасов в России помогало развивать переработку углеводородов в стране. "Рост объемов переработки углеводородов именно в России, на наших заводах и комплексах - это еще одна приоритетная задача для отечественного ТЭКа (топливно-энергетического комплекса - ред.). Здесь важно обеспечить сырьевую базу, необходимую добычу ресурсов", - сказал Путин во время пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя" Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/putin-1974861318.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, москва, владимир путин