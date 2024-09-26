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Путин заявил о планах продолжить сотрудничество с партнерами по ОПЕК+ - РИА Новости, 26.09.2024
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14:35 26.09.2024 (обновлено: 14:48 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/putin-1974861318.html
Путин заявил о планах продолжить сотрудничество с партнерами по ОПЕК+
Путин заявил о планах продолжить сотрудничество с партнерами по ОПЕК+ - РИА Новости, 26.09.2024
Путин заявил о планах продолжить сотрудничество с партнерами по ОПЕК+
Россия продолжит сотрудничество с партнерами в рамках ОПЕК+ и Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:35
2024-09-26T14:48
опек
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия продолжит сотрудничество с партнерами в рамках ОПЕК+ и Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), заявил президент России Владимир Путин."Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок. Играет на нем стабилизирующую роль, участвует в таких авторитетных форматах как "Опек+" и "Форум стран экспортеров - газа"... Мы, безусловно, продолжим это сотрудничество с нашими партнерами", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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опек, экономика, владимир путин, россия
ОПЕК, Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин заявил о планах продолжить сотрудничество с партнерами по ОПЕК+

Путин: Россия продолжит сотрудничество с ОПЕК+ и Форумом экспортеров газа

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия продолжит сотрудничество с партнерами в рамках ОПЕК+ и Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), заявил президент России Владимир Путин.
"Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок. Играет на нем стабилизирующую роль, участвует в таких авторитетных форматах как "Опек+" и "Форум стран экспортеров - газа"... Мы, безусловно, продолжим это сотрудничество с нашими партнерами", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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4 сентября, 15:35
 
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