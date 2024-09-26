https://ria.ru/20240926/putin-1974861318.html

Путин заявил о планах продолжить сотрудничество с партнерами по ОПЕК+

Путин заявил о планах продолжить сотрудничество с партнерами по ОПЕК+ - РИА Новости, 26.09.2024

Путин заявил о планах продолжить сотрудничество с партнерами по ОПЕК+

Россия продолжит сотрудничество с партнерами в рамках ОПЕК+ и Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:35

2024-09-26T14:35

2024-09-26T14:48

опек

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия продолжит сотрудничество с партнерами в рамках ОПЕК+ и Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), заявил президент России Владимир Путин."Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок. Играет на нем стабилизирующую роль, участвует в таких авторитетных форматах как "Опек+" и "Форум стран экспортеров - газа"... Мы, безусловно, продолжим это сотрудничество с нашими партнерами", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240904/neft-1970540832.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

опек, экономика, владимир путин, россия