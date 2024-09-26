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Путин поручил отработать детали нацпроекта по энергетике - РИА Новости, 26.09.2024
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14:34 26.09.2024 (обновлено: 14:46 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/putin-1974861118.html
Путин поручил отработать детали нацпроекта по энергетике
Путин поручил отработать детали нацпроекта по энергетике - РИА Новости, 26.09.2024
Путин поручил отработать детали нацпроекта по энергетике
Президент России Владимир Путин поручил отработать все детали нового национального проекта по энергетике и приступить к его реализации. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:34
2024-09-26T14:46
экономика
владимир путин
россия
москва
технологии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил отработать все детали нового национального проекта по энергетике и приступить к его реализации."Прошу коллег в правительстве вместе с нашими деловыми, научными кругами отработать все детали этого национального проекта, чтобы, не затягивая, приступить к его реализации", - сказал Путин во время пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Он отметил, что национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии" станет одним из важных системных инструментов поддержки отечественных решений. В его рамках будут поставлены амбициозные задачи - закрепить мировое лидерство России в атомной сфере, а также обеспечить технологический суверенитет страны.Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974861880.html
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экономика, владимир путин, россия, москва, технологии
Экономика, Владимир Путин, Россия, Москва, Технологии
Путин поручил отработать детали нацпроекта по энергетике

Путин: надо отработать детали нацпроекта по энергетике и приступить к реализации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках VII международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках VII международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках VII международного форума "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил отработать все детали нового национального проекта по энергетике и приступить к его реализации.
"Прошу коллег в правительстве вместе с нашими деловыми, научными кругами отработать все детали этого национального проекта, чтобы, не затягивая, приступить к его реализации", - сказал Путин во время пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".
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Он отметил, что национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии" станет одним из важных системных инструментов поддержки отечественных решений. В его рамках будут поставлены амбициозные задачи - закрепить мировое лидерство России в атомной сфере, а также обеспечить технологический суверенитет страны.
Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках VII международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Путин призвал поддерживать бизнес в сфере нефтепереработки
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияМоскваТехнологии
 
 
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