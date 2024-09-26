https://ria.ru/20240926/putin-1974861118.html

Путин поручил отработать детали нацпроекта по энергетике

Путин поручил отработать детали нацпроекта по энергетике - РИА Новости, 26.09.2024

Путин поручил отработать детали нацпроекта по энергетике

Президент России Владимир Путин поручил отработать все детали нового национального проекта по энергетике и приступить к его реализации. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:34

2024-09-26T14:34

2024-09-26T14:46

экономика

владимир путин

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технологии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил отработать все детали нового национального проекта по энергетике и приступить к его реализации."Прошу коллег в правительстве вместе с нашими деловыми, научными кругами отработать все детали этого национального проекта, чтобы, не затягивая, приступить к его реализации", - сказал Путин во время пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Он отметил, что национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии" станет одним из важных системных инструментов поддержки отечественных решений. В его рамках будут поставлены амбициозные задачи - закрепить мировое лидерство России в атомной сфере, а также обеспечить технологический суверенитет страны.Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/putin-1974861880.html

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экономика, владимир путин, россия, москва, технологии