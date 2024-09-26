https://ria.ru/20240926/putin-1974860570.html

Путин поручил подготовить план развития "Газпрома"

Путин поручил подготовить план развития "Газпрома" - РИА Новости, 26.09.2024

Путин поручил подготовить план развития "Газпрома"

Президент России Владимир Путин поручил руководству "Газпрома" вместе с правительством подготовить план на 10 лет по развитию компании. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:30

2024-09-26T14:30

2024-09-26T14:48

россия

экономика

владимир путин

газпром

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил руководству "Газпрома" вместе с правительством подготовить план на 10 лет по развитию компании."Я прошу компанию ("Газпром") и ее руководство совместно с правительством подготовить десятилетний план, реализация которого, безусловно, обеспечит устойчивое развитие корпорации", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".

https://ria.ru/20240919/zavod-1973642864.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, экономика, владимир путин, газпром