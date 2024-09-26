Путин поручил подготовить план развития "Газпрома"
Путин поручил подготовить план развития "Газпрома" на десять лет
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках VII международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках VII международного форума "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил руководству "Газпрома" вместе с правительством подготовить план на 10 лет по развитию компании.
"Я прошу компанию ("Газпром") и ее руководство совместно с правительством подготовить десятилетний план, реализация которого, безусловно, обеспечит устойчивое развитие корпорации", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".
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