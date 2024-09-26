https://ria.ru/20240926/putin-1974860233.html

РЭН дает возможность обсудить перспективы развития ТЭК, заявил Путин

РЭН дает возможность обсудить перспективы развития ТЭК, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024

РЭН дает возможность обсудить перспективы развития ТЭК, заявил Путин

Российская энергетическая неделя (РЭН) дает возможность участникам создать новые контакты, договориться о сотрудничестве и обсудить перспективы развития... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:29

2024-09-26T14:29

2024-09-26T14:29

экономика

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская энергетическая неделя (РЭН) дает возможность участникам создать новые контакты, договориться о сотрудничестве и обсудить перспективы развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК), заявил президент России Владимир Путин. "В этом году свыше четырех тысяч участников из более чем 50 стран собрались вместе, чтобы обсудить важнейшие вопросы энергетической повестки, те вызовы, с которыми сегодня сталкиваются и производители, и потребители энергоресурсов во всех частях света. И конечно, нынешний форум – это отличная возможность для того, чтобы завязать новые контакты, договориться о сотрудничестве и обменяться мнениями о долгосрочных перспективах топливно-энергетического комплекса", - сказал Путин во время пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя". Он отметил, что форум "прочно вошел" в деловой график глобальной энергетики и вновь объединил на своей площадке руководителей ведущих отраслевых компаний и организаций, представителей органов власти, признанных специалистов, экспертов, журналистов. Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/putin-1974857704.html

https://ria.ru/20240923/energetika-1974172441.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, москва, владимир путин