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РЭН дает возможность обсудить перспективы развития ТЭК, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024
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14:29 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/putin-1974860233.html
РЭН дает возможность обсудить перспективы развития ТЭК, заявил Путин
РЭН дает возможность обсудить перспективы развития ТЭК, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024
РЭН дает возможность обсудить перспективы развития ТЭК, заявил Путин
Российская энергетическая неделя (РЭН) дает возможность участникам создать новые контакты, договориться о сотрудничестве и обсудить перспективы развития... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:29
2024-09-26T14:29
экономика
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская энергетическая неделя (РЭН) дает возможность участникам создать новые контакты, договориться о сотрудничестве и обсудить перспективы развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК), заявил президент России Владимир Путин. "В этом году свыше четырех тысяч участников из более чем 50 стран собрались вместе, чтобы обсудить важнейшие вопросы энергетической повестки, те вызовы, с которыми сегодня сталкиваются и производители, и потребители энергоресурсов во всех частях света. И конечно, нынешний форум – это отличная возможность для того, чтобы завязать новые контакты, договориться о сотрудничестве и обменяться мнениями о долгосрочных перспективах топливно-энергетического комплекса", - сказал Путин во время пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя". Он отметил, что форум "прочно вошел" в деловой график глобальной энергетики и вновь объединил на своей площадке руководителей ведущих отраслевых компаний и организаций, представителей органов власти, признанных специалистов, экспертов, журналистов. Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974857704.html
https://ria.ru/20240923/energetika-1974172441.html
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экономика, россия, москва, владимир путин
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин
РЭН дает возможность обсудить перспективы развития ТЭК, заявил Путин

Путин: РЭН дает возможность участникам завязать новые контакты и обсудить ТЭК

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках VII международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках VII международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках VII международного форума "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская энергетическая неделя (РЭН) дает возможность участникам создать новые контакты, договориться о сотрудничестве и обсудить перспективы развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК), заявил президент России Владимир Путин.
"В этом году свыше четырех тысяч участников из более чем 50 стран собрались вместе, чтобы обсудить важнейшие вопросы энергетической повестки, те вызовы, с которыми сегодня сталкиваются и производители, и потребители энергоресурсов во всех частях света. И конечно, нынешний форум – это отличная возможность для того, чтобы завязать новые контакты, договориться о сотрудничестве и обменяться мнениями о долгосрочных перспективах топливно-энергетического комплекса", - сказал Путин во время пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".
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Он отметил, что форум "прочно вошел" в деловой график глобальной энергетики и вновь объединил на своей площадке руководителей ведущих отраслевых компаний и организаций, представителей органов власти, признанных специалистов, экспертов, журналистов.
Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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