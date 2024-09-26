https://ria.ru/20240926/putin-1974857704.html

Россия готова укреплять технологический суверенитет партнеров, заявил Путин

Россия готова укреплять технологический суверенитет партнеров, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024

Россия готова укреплять технологический суверенитет партнеров, заявил Путин

Россия готова укреплять технологический суверенитет своих партнеров в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:21

2024-09-26T14:21

2024-09-26T15:08

россия

владимир путин

экономика

москва

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия готова укреплять технологический суверенитет своих партнеров в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели."Россия готова укреплять технологический суверенитет своих партнёров в энергетике, формируя полноценные научные и производственные цепочки", - сказал Путин.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240704/shos-1957393901.html

россия

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, экономика, москва