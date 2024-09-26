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Россия готова укреплять технологический суверенитет партнеров, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024
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14:21 26.09.2024 (обновлено: 15:08 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/putin-1974857704.html
Россия готова укреплять технологический суверенитет партнеров, заявил Путин
Россия готова укреплять технологический суверенитет партнеров, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024
Россия готова укреплять технологический суверенитет партнеров, заявил Путин
Россия готова укреплять технологический суверенитет своих партнеров в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:21
2024-09-26T15:08
россия
владимир путин
экономика
москва
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия готова укреплять технологический суверенитет своих партнеров в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели."Россия готова укреплять технологический суверенитет своих партнёров в энергетике, формируя полноценные научные и производственные цепочки", - сказал Путин.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин, экономика, москва
Россия, Владимир Путин, Экономика, Москва
Россия готова укреплять технологический суверенитет партнеров, заявил Путин

Путин: Россия готова укреплять суверенитет партнеров в энергетике

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия готова укреплять технологический суверенитет своих партнеров в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.
"Россия готова укреплять технологический суверенитет своих партнёров в энергетике, формируя полноценные научные и производственные цепочки", - сказал Путин.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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