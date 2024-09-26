https://ria.ru/20240926/putin-1974857704.html
Россия готова укреплять технологический суверенитет партнеров, заявил Путин
Россия готова укреплять технологический суверенитет партнеров, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024
Россия готова укреплять технологический суверенитет партнеров, заявил Путин
Россия готова укреплять технологический суверенитет своих партнеров в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:21
2024-09-26T14:21
2024-09-26T15:08
россия
владимир путин
экономика
москва
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия готова укреплять технологический суверенитет своих партнеров в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели."Россия готова укреплять технологический суверенитет своих партнёров в энергетике, формируя полноценные научные и производственные цепочки", - сказал Путин.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240704/shos-1957393901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, москва
Россия, Владимир Путин, Экономика, Москва
Россия готова укреплять технологический суверенитет партнеров, заявил Путин
Путин: Россия готова укреплять суверенитет партнеров в энергетике