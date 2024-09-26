https://ria.ru/20240926/putin-1974854690.html
Путин назвал признак роста экономики в России
Путин назвал признак роста экономики в России - РИА Новости, 26.09.2024
Путин назвал признак роста экономики в России
Энергопотребление в России растет, это явный признак роста экономики, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:17
2024-09-26T14:17
2024-09-26T14:27
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Энергопотребление в России растет, это явный признак роста экономики, сообщил президент России Владимир Путин."По итогам прошлого года объем энергопотребления в России опять обновил рекорд, который превышает показатели советского периода. Вы прекрасно понимаете, что если растет энергопотребление, это самый верный признак роста экономики", - сказал Путина на пленарном заседании "Российской энергетической недели".
https://ria.ru/20240926/putin-1974858593.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин назвал признак роста экономики в России
Путин: рост энергопотребления в стране говорит о развитии экономики