https://ria.ru/20240926/putin-1974854690.html

Путин назвал признак роста экономики в России

Путин назвал признак роста экономики в России - РИА Новости, 26.09.2024

Путин назвал признак роста экономики в России

Энергопотребление в России растет, это явный признак роста экономики, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:17

2024-09-26T14:17

2024-09-26T14:27

россия

экономика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970562975_0:0:2580:1451_1920x0_80_0_0_3537755476b06f35c7cb6398981f9f00.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Энергопотребление в России растет, это явный признак роста экономики, сообщил президент России Владимир Путин."По итогам прошлого года объем энергопотребления в России опять обновил рекорд, который превышает показатели советского периода. Вы прекрасно понимаете, что если растет энергопотребление, это самый верный признак роста экономики", - сказал Путина на пленарном заседании "Российской энергетической недели".

https://ria.ru/20240926/putin-1974858593.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, владимир путин