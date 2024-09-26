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Россия продолжит укреплять Севморпуть, несмотря на препятствия, завил Путин - РИА Новости, 26.09.2024
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14:18 26.09.2024 (обновлено: 14:35 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/putin-1974853319.html
Россия продолжит укреплять Севморпуть, несмотря на препятствия, завил Путин
Россия продолжит укреплять Севморпуть, несмотря на препятствия, завил Путин - РИА Новости, 26.09.2024
Россия продолжит укреплять Севморпуть, несмотря на препятствия, завил Путин
Россия будет укреплять инфраструктуру Севморпути, планы по его развитию, несмотря на препятствия недружественных стран, будут реализованы, заявил президент РФ... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:18
2024-09-26T14:35
россия
экономика
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия будет укреплять инфраструктуру Севморпути, планы по его развитию, несмотря на препятствия недружественных стран, будут реализованы, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы обязательно продолжим развивать собственные сервисы и технологии в сфере СПГ, создавать центры по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом, будем обеспечивать проекты газовозами и, конечно, наращивать мощности наших арктических и восточных морских портов, укреплять связь, инфраструктуру Севморпути. Мои коллеги российские знают, о чем я говорю, проблем им создают много, конечно, это отчасти сдерживает реализацию наших планов, но они, безусловно, будут реализованы", - сказал он на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
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россия, экономика, в мире, владимир путин
Россия, Экономика, В мире, Владимир Путин
Россия продолжит укреплять Севморпуть, несмотря на препятствия, завил Путин

Путин: планы по развитию Севморпути будут реализованы, несмотря на препятствия

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия будет укреплять инфраструктуру Севморпути, планы по его развитию, несмотря на препятствия недружественных стран, будут реализованы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы обязательно продолжим развивать собственные сервисы и технологии в сфере СПГ, создавать центры по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом, будем обеспечивать проекты газовозами и, конечно, наращивать мощности наших арктических и восточных морских портов, укреплять связь, инфраструктуру Севморпути. Мои коллеги российские знают, о чем я говорю, проблем им создают много, конечно, это отчасти сдерживает реализацию наших планов, но они, безусловно, будут реализованы", - сказал он на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
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