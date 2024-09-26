https://ria.ru/20240926/putin-1974853187.html

Поставки российского газа увеличиваются по "Силе Сибири", заявил Путин

Поставки российского газа увеличиваются по "Силе Сибири", заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024

Поставки российского газа увеличиваются по "Силе Сибири", заявил Путин

Поставки российского газа по "Силе Сибири" увеличиваются, растет экспорт сжиженного природного газа (СПГ), заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:16

2024-09-26T14:16

2024-09-26T14:29

экономика

россия

москва

владимир путин

сила сибири (газопровод)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Поставки российского газа по "Силе Сибири" увеличиваются, растет экспорт сжиженного природного газа (СПГ), заявил президент России Владимир Путин."Увеличиваются поставки по газопроводу "Сила Сибири", продолжает расти экспорт сжиженного природного газа", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/putin-1974859957.html

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экономика, россия, москва, владимир путин, сила сибири (газопровод)