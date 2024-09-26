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Поставки российского газа увеличиваются по "Силе Сибири", заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024
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14:16 26.09.2024 (обновлено: 14:29 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/putin-1974853187.html
Поставки российского газа увеличиваются по "Силе Сибири", заявил Путин
Поставки российского газа увеличиваются по "Силе Сибири", заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024
Поставки российского газа увеличиваются по "Силе Сибири", заявил Путин
Поставки российского газа по "Силе Сибири" увеличиваются, растет экспорт сжиженного природного газа (СПГ), заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:16
2024-09-26T14:29
экономика
россия
москва
владимир путин
сила сибири (газопровод)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Поставки российского газа по "Силе Сибири" увеличиваются, растет экспорт сжиженного природного газа (СПГ), заявил президент России Владимир Путин."Увеличиваются поставки по газопроводу "Сила Сибири", продолжает расти экспорт сжиженного природного газа", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974859957.html
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экономика, россия, москва, владимир путин, сила сибири (газопровод)
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, Сила Сибири (газопровод)
Поставки российского газа увеличиваются по "Силе Сибири", заявил Путин

Путин: поставки российского газа увеличиваются по "Силе Сибири"

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Поставки российского газа по "Силе Сибири" увеличиваются, растет экспорт сжиженного природного газа (СПГ), заявил президент России Владимир Путин.
"Увеличиваются поставки по газопроводу "Сила Сибири", продолжает расти экспорт сжиженного природного газа", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках VII международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Путин поручил утвердить программу по энергосистеме Дальнего Востока
Вчера, 14:28
 
ЭкономикаРоссияМоскваВладимир ПутинСила Сибири (газопровод)
 
 
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