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Путин рассказал о планах по развитию технологий в сфере СПГ - РИА Новости, 26.09.2024
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14:14 26.09.2024 (обновлено: 14:49 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/putin-1974851826.html
Путин рассказал о планах по развитию технологий в сфере СПГ
Путин рассказал о планах по развитию технологий в сфере СПГ - РИА Новости, 26.09.2024
Путин рассказал о планах по развитию технологий в сфере СПГ
Россия продолжит развивать собственные сервисы и технологии в сфере СПГ, создавать центры по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом, заявил... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:14
2024-09-26T14:49
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия продолжит развивать собственные сервисы и технологии в сфере СПГ, создавать центры по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом, заявил президент России Владимир Путин."Продолжает расти экспорт сжиженного природного газа. Так, СПГ из российской Арктики стал одним якорных основных грузов Северного морского пути. Мы обязательно продолжим развивать собственные сервисы и технологии в сфере СПГ, создавать центры по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом", - сказал Путин во время пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о планах по развитию технологий в сфере СПГ

Путин: Россия продолжит развивать технологии в сфере СПГ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРаботники "Газпрома"
Работники Газпрома - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия продолжит развивать собственные сервисы и технологии в сфере СПГ, создавать центры по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом, заявил президент России Владимир Путин.
"Продолжает расти экспорт сжиженного природного газа. Так, СПГ из российской Арктики стал одним якорных основных грузов Северного морского пути. Мы обязательно продолжим развивать собственные сервисы и технологии в сфере СПГ, создавать центры по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом", - сказал Путин во время пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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Вчера, 14:40
Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках VII международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Путин призвал обеспечить все национальные цели развития до 2030 года
Вчера, 14:44
 
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