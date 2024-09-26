https://ria.ru/20240926/putin-1974851826.html

Путин рассказал о планах по развитию технологий в сфере СПГ

Путин рассказал о планах по развитию технологий в сфере СПГ - РИА Новости, 26.09.2024

Путин рассказал о планах по развитию технологий в сфере СПГ

Россия продолжит развивать собственные сервисы и технологии в сфере СПГ, создавать центры по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом, заявил... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:14

2024-09-26T14:14

2024-09-26T14:49

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия продолжит развивать собственные сервисы и технологии в сфере СПГ, создавать центры по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом, заявил президент России Владимир Путин."Продолжает расти экспорт сжиженного природного газа. Так, СПГ из российской Арктики стал одним якорных основных грузов Северного морского пути. Мы обязательно продолжим развивать собственные сервисы и технологии в сфере СПГ, создавать центры по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом", - сказал Путин во время пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/putin-1974861880.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика