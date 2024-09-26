https://ria.ru/20240926/putin-1974850727.html

Путин рассказал, почему страны стремятся в БРИКС

Путин рассказал, почему страны стремятся в БРИКС - РИА Новости, 26.09.2024

Путин рассказал, почему страны стремятся в БРИКС

Страны, которые стремятся в БРИКС, видят перспективу в равноправном мироустройстве с уважением к национальным интересам государств, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:13

2024-09-26T14:13

2024-09-26T14:19

брикс

экономика

владимир путин

россия

европа

северная америка

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Страны, которые стремятся в БРИКС, видят перспективу в равноправном мироустройстве с уважением к национальным интересам государств, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.Он отметил, что глобальный рост экономики будет сосредоточен не в Европе и Северной Америке, а в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к этому объединению."Видят перспективу равноправного взаимодействия с учетом национальных интересов", - сказал Путин.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/putin-1974855370.html

россия

европа

северная америка

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брикс, экономика, владимир путин, россия, европа, северная америка