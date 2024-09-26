https://ria.ru/20240926/putin-1974850727.html
Путин рассказал, почему страны стремятся в БРИКС
Путин рассказал, почему страны стремятся в БРИКС - РИА Новости, 26.09.2024
Путин рассказал, почему страны стремятся в БРИКС
Страны, которые стремятся в БРИКС, видят перспективу в равноправном мироустройстве с уважением к национальным интересам государств, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:13
2024-09-26T14:13
2024-09-26T14:19
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Страны, которые стремятся в БРИКС, видят перспективу в равноправном мироустройстве с уважением к национальным интересам государств, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.Он отметил, что глобальный рост экономики будет сосредоточен не в Европе и Северной Америке, а в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к этому объединению."Видят перспективу равноправного взаимодействия с учетом национальных интересов", - сказал Путин.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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брикс, экономика, владимир путин, россия, европа, северная америка
БРИКС, Экономика, Владимир Путин, Россия, Европа, Северная Америка
Путин рассказал, почему страны стремятся в БРИКС
Путин: страны, стремящиеся в БРИКС, хотят равноправного мироустройства