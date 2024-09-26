https://ria.ru/20240926/putin-1974848767.html

Рост экономики будет сосредоточен в странах БРИКС, заявил Путин

Рост экономики будет сосредоточен в странах БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024

Рост экономики будет сосредоточен в странах БРИКС, заявил Путин

Глобальный рост экономики в 21 веке будет сосредоточен не в Европе и не в Северной Америке, а в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:09

2024-09-26T14:09

2024-09-26T14:24

брикс

европа

северная америка

владимир путин

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:845:2048:1997_1920x0_80_0_0_279c535ac02efc4479083047fb70cb01.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глобальный рост экономики в 21 веке будет сосредоточен не в Европе и не в Северной Америке, а в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к объединению, заявил президент России Владимир Путин."Формируются многополярные модели развития, которые запускают новую волну глобального роста на весь 21 век. Этот рост будет сосредоточен не в Европе, и не в Северной Америке. Конечно, фундаментальные основы европейской экономики, американской, очень серьезные, мощные, они функционируют и будут функционировать, этот тормозной путь будет долгим. Но все-таки основной рост сосредоточится не в Европе и не в Северной Америке, который постепенно утрачивает свои позиции в мировой экономике, а в странах БРИКС и тех государств, которые хотят присоединиться к нашему объединению", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".

https://ria.ru/20240926/briks-1974852759.html

европа

северная америка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брикс, европа, северная америка, владимир путин, россия, экономика