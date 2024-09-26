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Рост экономики будет сосредоточен в странах БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024
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14:09 26.09.2024 (обновлено: 14:24 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/putin-1974848767.html
Рост экономики будет сосредоточен в странах БРИКС, заявил Путин
Рост экономики будет сосредоточен в странах БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024
Рост экономики будет сосредоточен в странах БРИКС, заявил Путин
Глобальный рост экономики в 21 веке будет сосредоточен не в Европе и не в Северной Америке, а в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:09
2024-09-26T14:24
брикс
европа
северная америка
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глобальный рост экономики в 21 веке будет сосредоточен не в Европе и не в Северной Америке, а в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к объединению, заявил президент России Владимир Путин."Формируются многополярные модели развития, которые запускают новую волну глобального роста на весь 21 век. Этот рост будет сосредоточен не в Европе, и не в Северной Америке. Конечно, фундаментальные основы европейской экономики, американской, очень серьезные, мощные, они функционируют и будут функционировать, этот тормозной путь будет долгим. Но все-таки основной рост сосредоточится не в Европе и не в Северной Америке, который постепенно утрачивает свои позиции в мировой экономике, а в странах БРИКС и тех государств, которые хотят присоединиться к нашему объединению", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
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брикс, европа, северная америка, владимир путин, россия, экономика
БРИКС, Европа, Северная Америка, Владимир Путин, Россия, Экономика
Рост экономики будет сосредоточен в странах БРИКС, заявил Путин

Путин: рост экономики в 21 веке будет сосредоточен не в ЕС, а в странах БРИКС

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глобальный рост экономики в 21 веке будет сосредоточен не в Европе и не в Северной Америке, а в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к объединению, заявил президент России Владимир Путин.
"Формируются многополярные модели развития, которые запускают новую волну глобального роста на весь 21 век. Этот рост будет сосредоточен не в Европе, и не в Северной Америке. Конечно, фундаментальные основы европейской экономики, американской, очень серьезные, мощные, они функционируют и будут функционировать, этот тормозной путь будет долгим. Но все-таки основной рост сосредоточится не в Европе и не в Северной Америке, который постепенно утрачивает свои позиции в мировой экономике, а в странах БРИКС и тех государств, которые хотят присоединиться к нашему объединению", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
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