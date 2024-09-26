https://ria.ru/20240926/putin-1974847578.html

Рост энергорынка, конкуренция, роль БРИКС: Путин выступил на РЭН

Рост энергорынка, конкуренция, роль БРИКС: Путин выступил на РЭН - РИА Новости, 26.09.2024

Рост энергорынка, конкуренция, роль БРИКС: Путин выступил на РЭН

Россия остается одним из ведущих участников энергетического рынка, а глобальный рост будет сосредоточен в странах БРИКС. Об этом и многом другом Владимир Путин... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:11

2024-09-26T14:11

2024-09-26T18:30

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Россия остается одним из ведущих участников энергетического рынка, а глобальный рост будет сосредоточен в странах БРИКС. Об этом и многом другом Владимир Путин говорил в своем выступлении на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя". Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.Рост энергопотребления в РоссииЭнергопотребление в России растет рекордными темпами, это говорит о подъеме в экономике, рассказал глава государства. До конца десятилетия показатель будет увеличиваться в среднем на два процента в год, что соответствует среднемировым темпам."Наша энергосистема, одна из крупнейших в мире, не только отвечает растущему спросу со стороны бизнеса, экономики, социальной сферы, но и качественно меняет свой облик. За последние полтора десятка лет установленная мощность российской электроэнергетики увеличилась на 18 процентов, а сами станции прошли глубокую модернизацию, стали более современными, эффективными, бережными по отношению к окружающей среде", — отметил Путин.Запад боится конкуренцииКак напомнил президент, исторически сложилось так, что в руках западных стран оказались основные элементы инфраструктуры глобального энергорынка: инновационные решения по добыче, логистика, страхование поставок и система платежей. Все, что формирует платформу мировой энергетики.На Западе считали, что могут закрыть неугодным странам доступ к этим услугам и выдавить их с рынка, продолжил Путин. Но в итоге эти инструменты стали использоваться для недобросовестной конкуренции."Запад не хочет конкуренции, потому что не справляется с ней, проигрывает часто в условиях честной борьбы — и прибегает к дискриминации, подавая ее под маской мнимой евроатлантической солидарности, борьбы за права человека и так далее. Предлогов много", — сказал президент.Но в итоге, закрывая доступ к своей платформе, Запад лишь подстегнул развитие альтернативных решений, логистики, страховки, систем международных расчетов и технологических новаций, констатировал глава государства.Он отметил, что этот непростой процесс неуклонно продвигается. Сегодня эти решения уже почти не зависят от постороннего влияния. С учетом того, что они выстраиваются на новой технологической основе, решения становятся все более эффективными, подчеркнул Путин.Переход на нацвалютыВ вопросе платежей за российский экспорт есть сложности, отметил Путин. Чтобы решить проблемы, Москва и ее партнеры переходят на сделки в национальных валютах."Наши партнеры в этом в высшей степени заинтересованы. Здесь тоже много проблем, мы прекрасно это понимаем, но мы их преодолеваем. <...> Так, доля рубля в наших внешнеторговых операциях уже приближается к 40 процентам", — сказал президент.Развитие транспортной инфраструктурыКроме того, Россия расширяет международные транспортные коридоры. К 2030 году объем перевозок по ним должен вырасти не менее чем в полтора раза по сравнению с 2021-м. Пропускная способность Байкало-Амурской магистрали и Транссиба в этом году составила 180 миллионов тонн, через десять лет она увеличится до 270 миллионов тонн.Одним из основных грузов Северного морского пути стал сжиженный природный газ. Россия продолжит развивать сервисы и технологии СПГ, создавать центры по перевалке, хранению и торговле, наращивать мощности портов, укреплять инфраструктуру Севморпути.Развиваться будут страны БРИКС и их союзникиФормирование многополярной модели развития запускает волну глобального роста на весь XXI век, отметил президент. Этот рост будет сосредоточен не в Европе и Северной Америке, а в странах БРИКС и тех, кто хочет присоединиться к объединению, подчеркнул он.Президент напомнил, что в 1992 году доля "Большой семерки" в мировом ВВП составляла 45 процентов, а стран, которые в будущем сформировали БРИКС, — только 22. По итогам 2023-го доля G7 снизилась до 30 процентов, а БРИКС — выросла до 36.Задача объединения заключается в сложении экономических потенциалов своих членов и создании возможностей для взаимовыгодного сотрудничества, подчеркнул Путин.Он сообщил, что сейчас Россия и другие страны работают над созданием собственного платежного контура для независимого обслуживания всей внешней торговли. Кроме того, для государств, которые уже являются или станут перспективными центрами роста, будет сформирована эффективная и независимая платформа развития.

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Путин: Запад не хочет конкуренции, потому что проигрывает в честной борьбе "Запад не хочет конкуренции, потому что не справляется с ней" Западные элиты перекрывают доступ к платформе и технологиям ТЭК неугодным странам, потому что боятся конкуренции, заявил Путин на заседании Российской энергетической недели. 2024-09-26T14:11 true PT0M35S

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владимир путин, в мире, экономика, технологии, россия