https://ria.ru/20240926/putin-1974847412.html

Путин высказался о незаконных санкциях в энергетической сфере

Путин высказался о незаконных санкциях в энергетической сфере - РИА Новости, 26.09.2024

Путин высказался о незаконных санкциях в энергетической сфере

Некоторые думают, что смогут применить незаконные санкции в отношении России с выгодой для себя и в сфере энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:07

2024-09-26T14:07

2024-09-26T14:21

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Некоторые думают, что смогут применить незаконные санкции в отношении России с выгодой для себя и в сфере энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин назвал современную энергетику одной из ключевых отраслей, настоящим фундаментом мирового развития. Он отметил, что ее спокойная работа по прозрачным и понятным правилам, а также освоение месторождений, переработка ресурсов, а также бесперебойные поставки на рынок создают прочную основу для роста экономики, социальной сферы, повышения благополучия граждан."К сожалению, эта прописная истина все меньше принимается во расчет теми, кто взял на вооружение механизмы незаконных санкций и полагает, что сможет применить их с выгодой для себя и в сфере энергетики", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".

https://ria.ru/20240926/energosistema-1974855228.html

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владимир путин, экономика, россия