https://ria.ru/20240926/putin-1974822521.html
Песков рассказал о выступлении Путина на заседании РЭН в четверг
Песков рассказал о выступлении Путина на заседании РЭН в четверг - РИА Новости, 26.09.2024
Песков рассказал о выступлении Путина на заседании РЭН в четверг
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании VII международного форума "Российская энергетическая неделя" ожидается достаточно объемным,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:37
2024-09-26T12:37
2024-09-26T12:37
россия
экваториальная гвинея
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании VII международного форума "Российская энергетическая неделя" ожидается достаточно объемным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня он вместе с нашим гостем, вместе с президентом республики Экваториальной Гвинеи выступит на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"(РЭН). У президента намечается достаточно объемное выступление, каждый раз на этом форуме выступления получаются очень интересными", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240926/putin-1974748539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экваториальная гвинея, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Экваториальная Гвинея, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Песков рассказал о выступлении Путина на заседании РЭН в четверг
Песков: на пленарном заседании РЭН ожидают объемное выступление Путина