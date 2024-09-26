https://ria.ru/20240926/putin-1974822521.html

Песков рассказал о выступлении Путина на заседании РЭН в четверг

Песков рассказал о выступлении Путина на заседании РЭН в четверг - РИА Новости, 26.09.2024

Песков рассказал о выступлении Путина на заседании РЭН в четверг

Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании VII международного форума "Российская энергетическая неделя" ожидается достаточно объемным,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:37

2024-09-26T12:37

2024-09-26T12:37

россия

экваториальная гвинея

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании VII международного форума "Российская энергетическая неделя" ожидается достаточно объемным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня он вместе с нашим гостем, вместе с президентом республики Экваториальной Гвинеи выступит на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"(РЭН). У президента намечается достаточно объемное выступление, каждый раз на этом форуме выступления получаются очень интересными", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240926/putin-1974748539.html

россия

экваториальная гвинея

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Варвара Скокшина

россия, экваториальная гвинея, дмитрий песков, владимир путин, политика