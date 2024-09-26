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Переговоры Путина с президентом Экваториальной Гвинеи Нгемой Мбасого
Переговоры Путина с президентом Экваториальной Гвинеи Нгемой Мбасого - РИА Новости, 26.09.2024
Переговоры Путина с президентом Экваториальной Гвинеи Нгемой Мбасого
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:18
2024-09-26T14:18
2024-09-26T14:18
владимир путин
теодоро обианг нгема мбасого
россия
экваториальная гвинея
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Президент России Владимир Путин проводит переговоры с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.
россия
экваториальная гвинея
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Переговоры Путина с президентом Экваториальной Гвинеи Нгемой Мбасого
Путин
2024-09-26T14:18
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PT7M46S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, теодоро обианг нгема мбасого, россия, экваториальная гвинея, видео
Владимир Путин, Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Россия, Экваториальная Гвинея
Переговоры Путина с президентом Экваториальной Гвинеи Нгемой Мбасого
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.
2024-09-26T14:18
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PT7M46S
Переговоры Путина с президентом Экваториальной Гвинеи Нгемой Мбасого
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.