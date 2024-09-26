Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Путина с президентом Экваториальной Гвинеи Нгемой Мбасого - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/putin-1974792130.html
Переговоры Путина с президентом Экваториальной Гвинеи Нгемой Мбасого
Переговоры Путина с президентом Экваториальной Гвинеи Нгемой Мбасого - РИА Новости, 26.09.2024
Переговоры Путина с президентом Экваториальной Гвинеи Нгемой Мбасого
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:18
2024-09-26T14:18
владимир путин
теодоро обианг нгема мбасого
россия
экваториальная гвинея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974893482_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3bda82b50b928c79b1cf02ac5c7946d8.jpg
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.
россия
экваториальная гвинея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Переговоры Путина с президентом Экваториальной Гвинеи Нгемой Мбасого
Путин
2024-09-26T14:18
true
PT7M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974893482_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_890586c33e72f2946a31beb3f9f88f39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, теодоро обианг нгема мбасого, россия, экваториальная гвинея, видео
Владимир Путин, Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Россия, Экваториальная Гвинея
Переговоры Путина с президентом Экваториальной Гвинеи Нгемой Мбасого
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.
2024-09-26T14:18
true
PT7M46S

Переговоры Путина с президентом Экваториальной Гвинеи Нгемой Мбасого

Читать ria.ru в
Дзен
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.
 
Владимир ПутинТеодоро Обианг Нгема МбасогоРоссияЭкваториальная Гвинея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала