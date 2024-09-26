https://ria.ru/20240926/psb-1974879775.html

ПСБ и Институт ВЭБ исследовали устойчивое развитие в электроэнергетике

ПСБ и Институт ВЭБ исследовали устойчивое развитие в электроэнергетике - РИА Новости, 26.09.2024

ПСБ и Институт ВЭБ исследовали устойчивое развитие в электроэнергетике

ПСБ и Институт исследований и экспертизы ВЭБ провели исследование "Энергетика и устойчивое развитие: как найти золотую середину", в котором проанализировали... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:38

2024-09-26T15:38

2024-09-26T15:38

россия

африка

азия

андрей клепач

екатерина кузьмина

оэср

брикс

псб (банк псб)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ПСБ и Институт исследований и экспертизы ВЭБ провели исследование "Энергетика и устойчивое развитие: как найти золотую середину", в котором проанализировали тенденции развития электроэнергетики в России, а также в странах БРИКС, ОЭСР, Азии и Африки, сообщает пресс-служба банка. В рамках исследования особое внимание было уделено основным технологическим прорывам, происходящим сегодня в отрасли и способствующим ее трансформации на принципах устойчивого развития, а также приоритетным направлениям инвестиций, направленных на создание электрогенерирующих мощностей и соответствующей инфраструктуры в различных странах и регионах. По данным исследования, сегодня в мире большая часть электроэнергии по-прежнему вырабатывается из ископаемого топлива. Это прежде всего уголь, на который приходится 35,5% от общего объема вырабатываемой электроэнергии. Второе место в общем объеме производства электроэнергии занимает природный газ, доля которого увеличилась с 15,2% в 1995 году до 22,5% в 2023 году. Среди низкоуглеродных источников, составлявших в 2023 году почти 40% от общего объема выработки электроэнергии, наибольшие доли принадлежат гидроэнергетике и ядерной энергетике, хотя они имеют тенденцию к снижению. Так, с 1995 года доля гидроэнергетики снизилась с 18,6% до 14,3%, доля ядерной энергетики – с 17,4% до 9,1%. Параллельно с этим впечатляющими темпами росла энергетика на основе ветра и солнца. Инвестиции в экологически чистые и возобновляемые источники энергии (ВИЭ) на мировом рынке показывают устойчивый тренд к росту и кратно превосходят объемы финансирования всех остальных направлений электроэнергетики. Так, в 2023 году общий объем инвестиций в ВИЭ в 5,5 раз превысил финансирование углеродоемких видов электрогенерации. Наибольший интерес вызывает солнечная энергетика, инвестиции в которую за последние три года увеличились практически в два раза. По словам экспертов, Россия находится на четвертом месте в мире по объему производства электроэнергии, а также входит в число мировых лидеров по запасам углеводородного сырья и уровню развития атомной и гидроэнергетики. ГЭС, АЭС и ВИЭ дают 37,3% электроэнергии страны, еще около половины приходится на природный газ. В рамках реализации схемы и программы развития электроэнергетических систем России к 2029 году суммарная установленная мощность электростанций ЕЭС России должна возрасти на 5%. При этом структура используемого топлива останется практически без изменений. "Российский энергетический сектор сейчас претерпевает трансформацию. В течение последних нескольких лет идут активные работы по переходу на российское энергоэффективное оборудование, реконструируются объекты теплоснабжения, модернизируются ТЭЦ, строятся новые ветряные и солнечные электростанции, малые ГЭС, ускоряются темпы модернизации энергетического комплекса и оптимизации энергопотребления крупных российских предприятий. Развитие зеленой энергетики представляет дополнительные возможности для повышения доступности энергоресурсов в российских регионах и обеспечения энергетической безопасности, способствует укреплению технологического суверенитета — одной из важнейших задач российской экономики", — приводятся в сообщении слова вице-президента, начальника управления устойчивого развития ПСБ Екатерины Кузьминой. В свою очередь, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач добавил, что "зеленая" повестка открывает перед Россией новые возможности по поставкам на мировой рынок не только низкоуглеродного топлива, но и уникальных технологий в области гидро- и атомной энергетики, востребованных за рубежом. "В этих направлениях мы уже занимаем лидирующие позиции. Изменения в сторону "чистой" энергии также произойдут во внутреннем потреблении топливно-энергетических ресурсов. По оценкам Института ВЭБ, доля электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС, АЭС и ВИЭ, к 2050 году увеличится на 4-9% в зависимости от сценария", — цитирует пресс-служба Клепача. Как отмечается в исследовании, Россия обладает большими возможностями для развития гидроэнергетики, а также конкурентными преимуществами в области атомной энергетики, как с точки зрения технологий, так и масштаба строительства новых АЭС в мире. Реализация имеющегося у нашей страны потенциала по данным направлениям будет способствовать достижению баланса между гарантированным удовлетворением потребностей населения и экономики, обеспечением энергетической безопасности, достижением технологического суверенитета и реализацией национальных экологических и климатических целей.

https://ria.ru/20240925/fradkov-1974681577.html

https://ria.ru/20240905/psb-1970840642.html

россия

африка

азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, африка, азия, андрей клепач, екатерина кузьмина, оэср, брикс, псб (банк псб)