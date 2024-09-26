https://ria.ru/20240926/potoki-1974747798.html

За взрывом "Северных потоков" стоит Байден, заявил Володин

За взрывом "Северных потоков" стоит Байден, заявил Володин - РИА Новости, 26.09.2024

За взрывом "Северных потоков" стоит Байден, заявил Володин

Вашингтон и лично президент США Джо Байден стоят за взрывом на "Северных потоках", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T08:03

2024-09-26T08:03

2024-09-26T08:35

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вашингтон и лично президент США Джо Байден стоят за взрывом на "Северных потоках", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."За взрывом "Северных потоков" стоит Вашингтон и лично Байден. Ему было выгодно лишить Западную Европу дешевого российского газа, заставив покупать его у США втридорога", - написал он.Володин отметил, что расследования Германии, Дании и Швеции не привели к конкретным результатам, а Россию к ознакомлению с ходом дела не допустили, максимально затягивая процесс для сокрытия улик."Детали не раскрываются до сих пор. Почти на все запросы Россией были получены отказы. А высказанный ряд версий событий порой вызывал лишь смех. Спихнуть вину на некую "проукраинскую группировку" и гражданских дайверов не получится", - добавил председатель ГД.Он отметил, что инициаторы и исполнители диверсии на "Северных потоках" должны понести ответственность."Считаю, что инициаторы и исполнители диверсии на "Северных потоках" должны понести ответственность. Срока давности здесь не существует", - написал Володин.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что к таким расследованиям доверия нет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, вячеслав володин, северный поток, северный поток — 2