За взрывом "Северных потоков" стоит Байден, заявил Володин
Володин: за взрывом "Северных потоков" стоит Вашингтон и лично Байден
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вашингтон и лично президент США Джо Байден стоят за взрывом на "Северных потоках", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"За взрывом "Северных потоков" стоит Вашингтон и лично Байден. Ему было выгодно лишить Западную Европу дешевого российского газа, заставив покупать его у США втридорога", - написал он.
«
"Детали не раскрываются до сих пор. Почти на все запросы Россией были получены отказы. А высказанный ряд версий событий порой вызывал лишь смех. Спихнуть вину на некую "проукраинскую группировку" и гражданских дайверов не получится", - добавил председатель ГД.
Он отметил, что инициаторы и исполнители диверсии на "Северных потоках" должны понести ответственность.
"Считаю, что инициаторы и исполнители диверсии на "Северных потоках" должны понести ответственность. Срока давности здесь не существует", - написал Володин.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что к таким расследованиям доверия нет.