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За взрывом "Северных потоков" стоит Байден, заявил Володин - РИА Новости, 26.09.2024
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08:03 26.09.2024 (обновлено: 08:35 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/potoki-1974747798.html
За взрывом "Северных потоков" стоит Байден, заявил Володин
За взрывом "Северных потоков" стоит Байден, заявил Володин - РИА Новости, 26.09.2024
За взрывом "Северных потоков" стоит Байден, заявил Володин
Вашингтон и лично президент США Джо Байден стоят за взрывом на "Северных потоках", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T08:03
2024-09-26T08:35
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вячеслав володин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вашингтон и лично президент США Джо Байден стоят за взрывом на "Северных потоках", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."За взрывом "Северных потоков" стоит Вашингтон и лично Байден. Ему было выгодно лишить Западную Европу дешевого российского газа, заставив покупать его у США втридорога", - написал он.Володин отметил, что расследования Германии, Дании и Швеции не привели к конкретным результатам, а Россию к ознакомлению с ходом дела не допустили, максимально затягивая процесс для сокрытия улик."Детали не раскрываются до сих пор. Почти на все запросы Россией были получены отказы. А высказанный ряд версий событий порой вызывал лишь смех. Спихнуть вину на некую "проукраинскую группировку" и гражданских дайверов не получится", - добавил председатель ГД.Он отметил, что инициаторы и исполнители диверсии на "Северных потоках" должны понести ответственность."Считаю, что инициаторы и исполнители диверсии на "Северных потоках" должны понести ответственность. Срока давности здесь не существует", - написал Володин.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что к таким расследованиям доверия нет.
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в мире, сша, вячеслав володин, северный поток, северный поток — 2
В мире, США, Вячеслав Володин, Северный поток, Северный поток — 2
За взрывом "Северных потоков" стоит Байден, заявил Володин

Володин: за взрывом "Северных потоков" стоит Вашингтон и лично Байден

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вашингтон и лично президент США Джо Байден стоят за взрывом на "Северных потоках", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"За взрывом "Северных потоков" стоит Вашингтон и лично Байден. Ему было выгодно лишить Западную Европу дешевого российского газа, заставив покупать его у США втридорога", - написал он.
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Володин отметил, что расследования Германии, Дании и Швеции не привели к конкретным результатам, а Россию к ознакомлению с ходом дела не допустили, максимально затягивая процесс для сокрытия улик.
«
"Детали не раскрываются до сих пор. Почти на все запросы Россией были получены отказы. А высказанный ряд версий событий порой вызывал лишь смех. Спихнуть вину на некую "проукраинскую группировку" и гражданских дайверов не получится", - добавил председатель ГД.
Он отметил, что инициаторы и исполнители диверсии на "Северных потоках" должны понести ответственность.
"Считаю, что инициаторы и исполнители диверсии на "Северных потоках" должны понести ответственность. Срока давности здесь не существует", - написал Володин.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что к таким расследованиям доверия нет.
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